Φωτιά στην Εύβοια - Τουρισμός: “κάηκε” η σεζόν, σε απόγνωση οι επιχειρηματίες (βίντεο)

Τι λένε ιδιοκτήτες καφετεριών και εστιατορίων. Φεύγουν και οι λιγοστοί παραθεριστές που είχαν μείνει στο νησί, παρά τις πυρκαγιές.​

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Λες και το φθινόπωρο έφτασε πρόωρα στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της βόρειας Εύβοιας.

Έρημες παραλίες, άδεια καφέ και εστιατόρια, ξενοδοχεία χωρίς επισκέπτες. Η φωτιά ..."έκαψε" και την τουριστική σεζόν.

Όπως λέει στον ΑΝΤ1 η Δόμινα Χατζηαθανασίου, ιδιοκτήτρια καφετέριας και ενοικιαζόμενων δωματίων, «δυστυχώς, η κατάσταση είναι απελπιστική. Καταστραφήκαμε ολοσχερώς. Η καλοκαιρινή σεζόν για μας έχει τελειώσει, ήδη τα μηνύματα που λαμβάνουμε από το εξωτερικό είναι πάρα πολύ άσχημα. Ήδη ξεκίνησαν οι ακυρώσεις, ο κόσμος πλέον ούτε θέλει να έρθει. Τι να έρθει να δει; Το σεληνιακό τοπίο που έχει δημιουργηθεί; Να αναπνεύσει όλο αυτό το τοξικό αέριο που έχει δημιουργηθεί; Τί να πω δεν ξέρω και δεν ξέρω πόσο εύκολο θα μπορέσουμε να ανακάμψουμε.... Για μας αυτή ήταν η καλύτερη περίοδος του καλοκαιριού, δεν έπεφτε καρφίτσα, δεν υπήρχε ξαπλώστρα, δεν υπήρχε δωμάτιο, ο κόσμος παρακαλούσε και δεν είχαμε να τον εξυπηρετήσουμε».

Οι δρόμοι ερήμωσαν τα καταστήματα έκλεισαν. Από τα καταλύματα αναχωρούν πλέον και οι τελευταίοι επισκέπτες.

Όπως λέει η τελευταία εναπομείνασα πελάτισσα καταλύματος στο Πευκί, «πέρασα κάποιες μέρες πάρα πολύ ωραία, αλλά μετά μου καταστράφηκαν και τώρα είμαι η τελευταία που αποχωρώ… με πολλή στεναχώρια και δάκρυα».

Από την πλευρά της, η Μαρία Σκιαθίτη, ιδιοκτήτρια ενοικιαζόμενων δωματίων, δηλώνει στον ΑΝΤ1 πως «κανονικά, τέτοια εποχή έσφυζε από κόσμο το Πευκί και πραγματικά ερχόντουσαν άνθρωποι και δεν μπορούσαμε να τους βάλουμε, γιατί δεν είχαμε να τους εξυπηρετήσουμε στα δωμάτια και τώρα χάθηκε όλη τη σεζόν. Δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε πλέον».

Οι αποζημιώσεις και τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την Πολιτεία, θα τους δώσουν μία ανάσα λένε, δύσκολα όμως θα καταφέρουν να σταθούν και πάλι στα πόδια τους.

Η Βάσω Γκοτζιά, που διατηρεί επιχείρηση στην Εύβοια, λέει για τα μέτρα στήριξης: «πότε βοήθησαν όλα αυτά, για να βοηθήσουν τώρα; Τί έγινε στο Μάτι; Τί έγινε στην Ηλεία; Πότε βοήθησαν; Ο κόσμος ακόμη χτυπιέται και δεν μπορεί να πάρει τα πάνω του. Πώς θα πάρουμε εμείς τα πάνω μας;».

Η Ντίνα Μπαζάκα, επίσης ιδιοκτήτρια καταστήματος, δηλώνει «εμείς περιμένουμε το καλοκαίρι για να βγάλουμε τις υποχρεώσεις μας, τις μεγάλες υποχρεώσεις, για να συντηρηθούμε το χειμώνα... Το καλοκαίρι μας δίνει το μεγαλύτερο εισόδημα για να πληρώσουμε τις εφορίες, τα ασφαλιστικά μας, ιδίως φέτος που πάθαμε πλήγμα και από τα δύο lockdown».

Τα δάση που χάθηκαν ήταν πόλος έλξης για τους τουρίστες και οι επαγγελματίες του κλάδου, φοβούνται πως η επόμενη χρονιά θα είναι ακόμη πιο δύσκολη.

