Οικονομία

Φωτιές - ΔΕΔΔΗΕ: Ποιες περιοχές δεν έχουν ρεύμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τιτάνιο το έργο της αποκατάστασης του δικτύου ηλεκτροδότησης. Τι συνιστα στους πολίτες ο ΔΕΔΔΗΕ.

Επτά συνολικά οικισμοί εκκρεμούν για ηλεκτροδότηση στην Βόρεια Εύβοια ενώ στις περιοχές Λίμνης, Μαντουδίου και Αγίας Άννας, η επανηλεκτροδότηση έχει πραγματοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, εκκρεμούν προς ηλεκτροδότηση συνολικά 7 οικισμοί και ορισμένοι μεμονωμένοι πελάτες. Αντίστοιχα, στις περιοχές Ιστιαίας και Αιδηψού, η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και εκκρεμούν μόνο δύο οικισμοί και ορισμένοι μεμονωμένοι πελάτες. Τονίζεται, ότι, για το σύνολο των αναφερόμενων περιοχών της Βόρειας Εύβοιας έχουν εγκατασταθεί ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη σε όλα τα κρίσιμα αντλιοστάσια, σε συνεννόηση με την Περιφερειακή και Δημοτική Αρχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου του ΔΕΔΔΗΕ, στον Πύργο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας έχει ολοκληρωθεί η επανηλεκτροδότηση.

Στη Σπάρτη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ανατολικής Μάνης έχει ηλεκτροδοτηθεί το 96% των παροχών και παραμένουν εκτός τα χωριά Σιδηρόκαστρο, Μυρσίνη, Λυγερά, Κονάκια, Πολυάραβος και Κρήνη. Σήμερα, ωστόσο, αναμένεται να ηλεκτροδοτηθεί η Μαραθέα και ο Πλάτανος και μέχρι αύριο το υπόλοιπο τμήμα του Αγίου Βασιλείου. Επισημαίνεται ότι στην περιοχή αυτή το δίκτυο έχει υποστεί εκτενείς ζημιές, οι οποίες εντοπίζονται σε δυσπρόσιτα σημεία.

Στην περιοχή γίνεται εντατική προσπάθεια μεταφοράς ηλεκτροπαραγωγών ζευγών. Στην Τρίπολη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Γορτυνίας έχει γίνει η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε ποσοστό 30%. Συγκεκριμένα, έχουν ηλεκτροδοτηθεί τα χωριά Ράχες, Λυκοχώρι, Τριποταμιά, Καπελλίτσα, Χράνοι και Φαναράκι. Εκτός ηλεκτροδότησης παραμένουν τα χωριά Χώρα, Νεοχώρι, Λιβαδάκι , καθώς και τα χωριά του πρώην Δήμου Λουτρών Ηραίας (Χρυσοχώρι, Ιαματικές Πηγές, Λουτρά, Λίθαρος, Αγιονέρι, Παρνασσός, Όχθια, Πύρρης, Άγιος Ιωάννης Αρχαίας Ηραίας, Λώτης, Λιοδώρα και Κατράκι). Και σε αυτή την περιοχή γίνεται προσπάθεια μεταφοράς ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, ώστε να ηλεκτροδοτηθούν το συντομότερο τα χωριά αυτά.

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής του ΔΕΔΔΗΕ, όσον αφορά στις πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές η ηλεκτροδότηση έχει επανέλθει σε ποσοστό 99%.

Υπενθυμίζεται, ότι για την ταχύτερη και ασφαλή επανηλεκτροδότηση όλων των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές, συνιστάται στους πολίτες να ελέγχουν το καλώδιο της γραμμής του γενικού πίνακα της κατοικίας τους μέχρι τον μετρητή του ΔΕΔΔΗΕ και στην περίπτωση που αυτό εμφανίζει σημάδια φθοράς (μαυρίσματα ή σκασίματα στη μόνωση από φωτιά, κλπ.) να καλούν άμεσα τον ηλεκτρολόγο τους για έλεγχο και επισκευή του καλωδίου, όπου αυτό απαιτείται.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Εύβοια - Τουρισμός: “κάηκε” η σεζόν, σε απόγνωση οι επιχειρηματίες (βίντεο)

Φωτιές: παράταση στην απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και άλση

Κορονοϊός: Προβλήματα μνήμης οκτώ μήνες μετά τη νόσηση