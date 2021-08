Κοινωνία

Επιχειρηματίας νεκρός σε τροχαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγική κατάληξη ειχε η σύγκρουση ενός δικύκλου με αυτοκίνητο.

(εικόνα αρχείου)

Στον Πενταπλάτανο Γιαννιτσών σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα λίγο πριν τις 8 το βράδυ σήμερα, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός επιχειρηματία της περιοχής, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ.

Ο Τριαντάφυλλος (Ντάφυ) Μαϊλιάνης οδηγώντας τη μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με ΙΧ με συνέπεια να χτυπήσει σοβαρά και μετά από λίγη ώρα να καταλήξει.

Το δελτίο τύπου της Αστυνομίας αναφέρει:

"Σήμερα, 12 Αυγούστου 2021 και ώρα περίπου 19.45΄στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Πενταπλατάνου-Ελευθεροχωρίου Πέλλας, η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 48χρονος συγκρούσθηκε με το Ι.Χ. επιβατικό όχημα που οδηγούσε 64χρονος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 48χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας".

Τα λόγια είναι φτωχά σε τέτοιες δύσκολες στιγμές… Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους.

Πηγή: logospellas.gt

Ειδήσεις σήμερα:

Τσιτσιπάς: Γενέθλια πρόκριση στο Rogers Cup

Δολοφονία στις Σέρρες: ψυχιατρική εξέταση ζητά ο κατηγορούμενος (βίντεο)

Φωτιά στην Εύβοια - Τουρισμός: “κάηκε” η σεζόν, σε απόγνωση οι επιχειρηματίες (βίντεο)