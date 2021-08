Κοινωνία

Υπουργείο Παιδείας: Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η διαδικασία για τις προσλήψεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου.

Τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς κλάδων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλεί το υπουργείο Παιδείας, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης περιοχών για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, ή ως ωρομισθίων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως ενός διδακτικού έτους.

Οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών αφορούν στη γενική εκπαίδευση, στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, στα μουσικά σχολεία, στα καλλιτεχνικά σχολεία, στα σχολεία εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στις δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης, κατά περίπτωση, για το σχολικό έτος 2021 -2022.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι αιτήσεις-δηλώσεις θα υποβάλλονται από αύριο, Παρασκευή 13 έως και την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.), στη διεύθυνση opsyd.sch.gr.

Στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης, οι αιτούντες μπορούν επίσης να δηλώσουν ότι επιθυμούν να προσληφθούν στις ίδιες ως άνω δηλωθείσες περιοχές, αν παραστεί λειτουργική ανάγκη λόγω του κοροναϊού COVID-19, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες ανάγονται σε λόγους συναφείς με τον COVID-19.

Παράταση προθεσμίας ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας των νεοδιορισμένων

Υπενθυμίζεται, ότι από το ΥΠΑΙΘ δόθηκε παράταση της προθεσμίας ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας για όλους τους νεοδιοριζόμενους, μέχρι και τη Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021, ενώ για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς, των οποίων η μόνιμη κατοικία βρίσκεται αποδεδειγμένα εντός των πυρόπληκτων περιοχών της επικράτειας, μέχρι και την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021.

Ειδήσεις σήμερα:

Πυρόπληκτοι: “τσουνάμι ανθρωπιάς” μετά την έκκληση ΑΝΤ1 και Ερυθρού Σταυρού (βίντεο)

Φωτιά στην Εύβοια - Τουρισμός: “κάηκε” η σεζόν, σε απόγνωση οι επιχειρηματίες (βίντεο)

Επιχειρηματίας νεκρός σε τροχαίο