Κορονοϊός - Αίγινα: ο Άγιος Νεκτάριος “σφραγίζεται” λόγω κρουσμάτων

Με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας η Ιερά Μονή θα μείνει κλειστή για πολλές ημέρες.

Με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά κλείνει για 15 ημέρες το μοναστήρι του Αγίου Νεκτάριου, στην Αίγινα.

Μετά από έρευνα που έγινε από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, διαπιστώθηκε ότι 16 από τις 25 μοναχές είναι θετικές στον κορονοϊό.

Έτσι, η Μονή θα παραμείνει κλειστή από την Παρασκευή και για δεκαπέντε ημέρες και θα απαγορεύεται η είσοδος σε προσκυνητές- επισκέπτες.

Οι μοναχές και το βοηθητικό προσωπικό της Μονής, όπως αναφέρει το protothema.gr τίθενται σε καραντίνα.

