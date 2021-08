Πολιτική

Φωτιές: κόντρα ΝΔ - Σύριζα για τον Κολοκούρη

Για fake news κατηγόρησε η Κουμουνδούρου τον Πρωθυπουργό. Με δύο ΦΕΚ προαγωγής του κ. Κολοκούρη, μετά την τραγωδία στο Μάτι απαντά η ΝΔ

Νέο πολιτικό «μέτωπο» πυροδότησαν αναφορές του Πρωθυπουργού στην συνέντευξη Τύπου για τις φωτιές σχετικώς με την μεταχείριση της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ προς τους κ. Τσουβάλα και κυρίως του κ. Κολοκούρη (νυν Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος) μετά από την τραγωδία με την φονική φωτιά στο Μάτι.

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται ότι σε ερώτηση δημοσιογράφου “γιατί η Ν.Δ. αναβάθμισε τους υπαίτιους στο Μάτι;”, «ο κ. Μητσοτάκης αναπαρήγαγε fake news σε ζωντανή μετάδοση. Είπε ότι τους αναβάθμισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ντροπή. Ο ΣΥΡΙΖΑ απέπεμψε τους κυρίους Τσουβάλα και Κολοκούρη. Η Ν.Δ. και ο κ. Μητσοτάκης τους αποκατέστησαν και αναβάθμισαν».

Σε απάντηση, η ΝΔ σε ανακοίνωση της αναφέρει «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεπεράσει κάθε όριο στα fake news. Κατανοούμε πόσο θέλουν να ξεχάσουν τα πάντα γύρω από το Μάτι αλλά δεν μπορεί να ξεχνάνε ότι ο κ. Κολοκούρης προήχθη από Αρχιπύραρχος σε Υποστράτηγο στις 9/8/2018 (δηλ. 2 εβδομάδες μετά το Μάτι) και 6 μήνες αργότερα, στις τακτικές κρίσεις πήρε νέα προαγωγή από Υποστράτηγος σε Αντιστράτηγος και μάλιστα ορίστηκε ως Υπαρχηγός Α'. Σε κάθε περίπτωση επισυνάπτουμε τα αντίστοιχα ΦΕΚ ελπίζοντας ότι έτσι θα βοηθήσουμε τη μνήμη τους.

ΥΓ. Ελπίζουμε να ενημερώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και την κα Γεροβασίλη η οποία ήταν τότε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη».

Μάλιστα η ΝΔ παραθέτει και τα δύο ΦΕΚ:

Το ΦΕΚ προαγωγής του κ. Κολοκούρη σε Υποστράτηγο, με ημερομηνία 9 Αυγούστου 2018:

Το ΦΕΚ προαγωγής του κ. Κολοκούρη σε Αντιστράτηγο και ορισμού του σε Υπαρχηγό Α΄ του Πυροσβεστικού Σώματος, με ημερομηνία 1 Φεβρουαρίου 2019:

