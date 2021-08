Παράξενα

Γαλάτσι - Ιδιοκτήτρια σκύλου: Εν ψυχρώ δολοφονία του ζώου από τον αστυνομικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι επικαλείται η ιδιοκτήτρια του σκύλου. Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Εν ψυχρώ δολοφονία καταγγέλει η ιδιοκτήτρια του σκύλου, τον οποίο πυροβόλησε και σκότωσε αστυνομικός στο Γαλάτσι έπειτα από επίθεση, που όπως υποστηρίζει, δέχθηκε από το τετράποδο.

Ο αστυνομικός κλήθηκε να μεταβεί στο σημείο, έπειτα από καταγγελία γυναίκας για τον ιδιοκτήτη δύο σκύλων, ράτσας πίτμπουλ, που τους κρατούσε στην ταράτσα πολυκατοικίας στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., όταν οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο, υπήρξε φραστικό επεισόδιο μεταξύ της καταγγέλλουσας και του καταγγελλόμενου. Στην προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης, ένα από τα σκυλιά πραγματοποίησε επίθεση σε έναν αστυνομικό, με αποτέλεσμα εκείνος να πυροβολήσει το τετράποδο.

Ωστόσο, η ιδιοκτήτρια του σκύλου ισχυρίζεται, μέσω ανάρτησής της στο Facebook, ότι το τετράποδο πυροβολήθηκε εν ψυχρώ και πως ο αστυνομικός «θα πληρώσει» γι’ αυτό που έκανε. Παράλληλα, με άλλη ανάρτησή της, διερωτήθηκε: «Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει και δε μας παίρνουν κατάθεση».

Η ανάρτηση της ιδιοκτήτριας:

«Ο Ody (Odysseus) δεν θα είναι ποτέ ξανά μαζί μας… Πυροβολήθηκε σήμερα το πρωί γύρω στις 11 π.μ. από αστυνομικό της ομάδας ΔΙΑΣ… Θα βγουν όλα στο φως της δημοσιότητας και ο υπεύθυνος γι' αυτή την εν ψυχρώ δολοφονία θα πληρώσει».

Πριν περίπου πέντε ώρες, «βρισκόμαστε στο Α.Τ. Κυψέλης για να υποβάλουμε μήνυση!! Σας παίρνουμε τηλέφωνο για να έρθετε να βοηθήσετε όταν κινδυνεύουμε σε ενδοοικογενειακή βία, όταν μας κλέβουν, όταν μας απειλούν, και δεν έρχεστε, και ήρθατε τώρα τρέχοντας για γείτονες που δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα και το αποτέλεσμα φόνος!! Χωρίς λόγο τράβηξε όπλο και πυροβόλησε ένα σκυλί που κουνούσε φιλικά την ουρά!! Αν αυτή είναι η ελληνική αστυνομία… ντροπή σας!! Τόσο απλά!».



Στην επόμενη ανάρτησή της, πριν από λίγη ώρα, η ιδιοκτήτρια κατήγγειλε: «Είμαστε στο Α.Τ. Κυψέλης, δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει και δε μας παίρνουν κατάθεση, θέλουμε να υποβάλουμε μήνυση σε αυτόν που αφαίρεσε τη ζωή του Ody μας και μας λένε έχουν ενημερώσει εισαγγελέα και περιμένουν να αποφανθεί!! Πώς να αποφανθεί?? Δεν έχουμε δώσει κατάθεση… κάτι?? Κάτι μου βρωμάει…».



Η ανακοίνωση της Αστυνομίαςι:

Πρωινές ώρες σήμερα, έγινε καταγγελία στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης, σχετικά με τη διατήρηση και παραμονή δύο δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς (σκύλων) σε ταράτσα πολυκατοικίας στο Γαλάτσι.

Κατά την προσέλευση των αστυνομικών στο σημείο προς διερεύνηση των καταγγελλομένων, έλαβε χώρα φραστικό επεισόδιο μεταξύ του ιδιοκτήτη των σκύλων και της καταγγέλλουσας.

Στην προσπάθεια των αστυνομικών να αποκλιμακώσουν το περιστατικό, ένα από τα σκυλιά επιτέθηκε και δάγκωσε στο δεξί πόδι αστυνομικό, ο οποίος αμυνόμενος πυροβόλησε το σκύλο, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό.

Ο αστυνομικός διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενώ οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, που διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.

Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής διατάχθηκε η διοικητική διερεύνηση της υπόθεσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Αίγινα: ο Άγιος Νεκτάριος “σφραγίζεται” λόγω κρουσμάτων

Υπουργείο Παιδείας: Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Φωτιές: κόντρα ΝΔ - Σύριζα για τον Κολοκούρη