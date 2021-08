Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Europa Conference League: η αντίπαλος του στα play off

Το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα, την επόμενη εβδομάδα. Δείτε αναλυτικά όλα τα ζευγάρια των play off.

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων του Γ’ προκριματικού γύρου του Europa Conference League, αλλά και τους αποκλεισμούς των ομάδων που συμμετείχαν στον Γ’ προκριματικό του Europa League, οριστικοποιήθηκαν (με βάση την κλήρωση της 2ας Αυγούστου) και τα 22 ζευγάρια των playoffs της διοργάνωσης.

Ο Κυπελλούχος Ελλάδας ΠΑΟΚ που απέκλεισε την Μποέμιανς, θα αντιμετωπίσει την κροατική Ριέκα, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται στο γήπεδο της Τούμπας στις 19 Αυγούστου. Όλοι οι αγώνες των playoffs του Europa League θα πραγματοποιηθούν στις 19 και 26 Αυγούστου.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των playoffs του Europa Conference League:

ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΩΝ "ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ"

ΑΓΩΝΑΣ Α’ ΜΑΤΣ Β’ ΜΑΤΣ

Ζαλγκίρις (Λιθουανία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 19/08 26/08

Νέφτσι Μπακού (Αζερμπαϊτζάν)-Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ) 19/08 26/08

Φλόρα Ταλίν (Εσθονία)-Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) 19/08 26/08

Ρίγα (Λετονία)-Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) 19/08 26/08

Φόλα Ες (Λουξεμβούργο)-Καϊράτ (Καζακστάν) 19/08 26/08

ΚΥΡΙΩΣ "ΜΟΝΟΠΑΤΙ"

ΑΓΩΝΑΣ Α’ ΜΑΤΣ Β’ ΜΑΤΣ

Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Αμπερντίν (Σκωτία) 19/08 26/08

Βασιλεία (Ελβετία)-Χάμαρμπι (Σουηδία) 19/08 26/08

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)-ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) 19/08 26/08

Πάσος Φερέιρα (Πορτογαλία)-Τότεναμ (Αγγλία) 19/08 26/08

Ρεν (Γαλλία)-Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) 19/08 26/08

Άντερλεχτ (Βέλγιο)-Φίτεσε (Ολλανδία) 19/08 26/08

ΛΑΣΚ Λίντσερ (Αυστρία)-Σεντ Τζόνστον (Σκωτία) 19/08 26/08

Σαχτέρ Γκαραγκάντι (Καζακστάν)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 19/08 26/08

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Ριέκα (Κροατία) 19/08 26/08

Κουόπιο (Φινλανδία)-Ουνιόν Βερολίνου (Γερμανία) 19/08 26/08

Φέγενορντ (Ολλανδία)-Έλφσμποργκ (Σουηδία) 19/08 26/08

Ρακόφ (Πολωνία)-Γάνδη (Βέλγιο) 19/08 26/08

Σίβασπορ (Τουρκία)-Κοπεγχάγη (Δανία) 19/08 26/08

Σάντα Κλάρα (Πορτογαλία)-Παρτιζάν (Σερβία) 19/08 26/08

Τραμπζονσπόρ (Τουρκία)-Ρόμα (Ιταλία) 19/08 26/08

Χαποέλ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)-Ανόρθωση (Κύπρος) 19/08 26/08

Γιάμπλονετς (Τσεχία)-Ζίλινα (Σλοβακία) 19/08 26/08

