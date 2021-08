Πολιτική

Φωτιές: Στην Ηλεία η Φώφη Γεννηματά

Τις πυρόπληκτες περιοχές επισκέπτεται η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής. Το πρόγραμμά της.

Τις πληγείσες περιοχές της Ηλείας επισκέπτεται σήμερα η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά. Θα επισκεφθεί το χωριό Πεύκες, ενώ αργότερα και το Δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της κ. Γεννηματά:

12:00 Επίσκεψη στο χωριό Πεύκες

12.30 Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας

13.30 Δημαρχείο Πύργου

14.00 Συνάντηση με εθελοντές στο Πάρκο Ξυστρή

Σημειώνεται, πως σύμφωνα με πληροφορίες, την επόμενη εβδομάδα θα επισκεφθεί και την Εύβοια αλλά και τη Γορτυνία.

