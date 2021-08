Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Άγιος Νεκτάριος: Η επίσημη ανακοίνωση της ΓΓΠΠ για τη Μονή μετά τα 16 κρούσματα

"Σφραγίζεται" για 15 ημέρες του Μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου. Σε καραντίνα μοναχές και βοηθητικό προσωπικό. Η ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας.

Όπως έχει γίνει γνωστό από χθες, θετικές στον κορονοϊό βρέθηκαν 16 από τις 25 μοναχές είναι θετικές στον κορονοϊό στο Μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα, με αποτέλεσμα η ιερά μονή να κλείσει για 15 μέρες, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά

Οι μοναχές και το βοηθητικό προσωπικό της Μονής είναι σε καραντίνα, ενώ επιβάλλεται η τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων.

Σήμερα η Πολιτική Προστασία εξέδωσε και επίσημα ανακοίνωση, λέγοντας πως η απόφαση πάρθηκε μετά και από τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Η ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας

"Μετά από έκτακτη σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, σε συνέχεια έκτακτου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στις 12/08/2021 και λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουν προκύψει στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου-Αγίας Τριάδος Αιγίνης της Ιεράς Μητρόπολης Ύδρας-Σπετσών-Αιγίνης-Ερμιονίδος και Τροιζηνίας στην Αίγινα, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, καθώς και σύμφωνης γνώμης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζεται:

Η υγειονομική απομόνωση του προσωπικού (μοναχές, βοηθητικό προσωπικό) της εν λόγω Ιεράς Μονής, καθώς και η απαγόρευση εισόδου προσκυνητών και επισκεπτών, για το χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από 13.08.2021 και ώρα 06.00 έως 28.08.2021 και ώρα 06.00, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης της διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, και ειδικότερα, για τον περιορισμό της διασποράς και των επιπτώσεων της νόσου COVID-19".

