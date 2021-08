Οικονομία

Λιβανός για φωτιές στον ΑΝΤ1: άμεσα οι αποζημιώσεις στους πληγέντες (βίντεο)

Βήμα προς βήμα, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τις αποζημιώσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», τόνισε ότι μετά τις καταστροφικές φωτιές που έπληξαν την χώρα, κύριο μέλημα της Κυβέρνησης είναι να αποφύγει την γραφειοκρατία και να στηρίξει άμεσα τους πληγέντες.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι αιτήσεις των αγροτών που έχουν υποστεί ζημιές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 18 Αυγούστου και η προκαταβολή που θα λάβουν μπορεί να φτάσει και τις 14.000 ευρώ, χωρίς να έχει προηγηθεί καταγραφή ζημιών με βάση το Ε9.

Επίσης άμεσα θα δοθούν στους κτηνοτρόφους, ως προκαταβολή αποζημίωσης ποσά από 2.000 έως 8.000 ς ευρώ και σε αγρότες για καμένες εκτάσεις, ποσά από 1.000 έως 4.000 ευρώ. Οι ενισχύσεις αυτές, εκτιμάται ότι θα δοθούν μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

Στη συνέχεια, όπως είπε ο κ. Λιβανός, θα ακολουθήσει η καταγραφή των ζημιών από τον ΕΛΓΑ και για το λόγο αυτό έχουν γίνει ήδη προσλήψεις εκτιμητών. Μετά την καταγραφή των ζημιών θα δοθεί στους πληγέντες ως μια δεύτερη προκαταβολή το 20% της εκτίμησης και τελικά αφού γίνει ο συμψηφισμός, μέσα σε λίγες εβδομάδες θα γίνει η εξόφληση των δικαιούχων που θα φτάνει στο 70% της συνολικής ζημιάς.

