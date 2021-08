Πολιτική

Μαξίμου: μίνι ανασχηματισμός στο κυβερνητικό σχήμα

Οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν. Το μεσημέρι η ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης.

Όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του Πρωθυπουργού, «με αφορμή την αναβάθμιση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών Χρήστου Τριαντόπουλου σε Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό με αρμοδιότητα σε θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, προκειμένου να λειτουργήσει άμεσα ο διαχειριστικός μηχανισμός για τη στήριξη των κατοίκων και την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συντελούνται οι ακόλουθες αλλαγές:

- Ο έως σήμερα Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Χρήστος-Γεώργιος Σκέρτσος αναλαμβάνει Υπουργός Επικρατείας, με τις ίδιες αρμοδιότητες.

- Ο έως σήμερα Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών Χρήστος Τριαντόπουλος αναλαμβάνει Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό με αρμοδιότητα σε θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές.

- Ο έως σήμερα Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννης Οικονόμου αναλαμβάνει Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Στη θέση της Αναπληρώτριας Κυβερνητικής Εκπροσώπου παραμένει η κυρία Αριστοτελία Πελώνη.

- Ο έως σήμερα Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γεώργιος Στύλιος αναλαμβάνει Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη θέση του κυρίου Ιωάννη Οικονόμου.

- Ο έως σήμερα Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θεόδωρος Λιβάνιος αναλαμβάνει Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη θέση του κυρίου Γεώργιου Στύλιου.

Η Ορκωμοσία των νέων Υπουργών θα γίνει σήμερα, στις 13:00, στο Προεδρικό Μέγαρο».

