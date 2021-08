Τεχνολογία - Επιστήμη

Φωτιές στην Ελλάδα: Πάνω από 1000000 στρέμματα καμμένης γης

«Κάηκαν περισσότερα από ένα εκατομμύριο στρέμματα μέσα σε δύο εβδομάδες», σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές EFFIS.

Παρότι ο αριθμός των έως τώρα δασικών πυρκαγιών του 2021 στη χώρα μας παρουσιάζει σχετικά μικρή αύξηση (26%) σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2008 -2020, η συνολική καμένη έκταση καταγράφει μεγάλη αύξηση περίπου 450% ως προς τον αντίστοιχο μέσο όρο της ίδιας περιόδου. Αυτό επισημαίνει το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναλύοντας τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για Δασικές Πυρκαγιές (European Forest Fire Information System - EFFIS).

Σε απόλυτους αριθμούς, μέχρι και το βράδυ της Πέμπτης 12 Αυγούστου, είχαν καταγραφεί στη χώρα μας φέτος 58 μεγάλες δασικές πυρκαγιές, οι οποίες έκαψαν συνολική έκταση ίση με 1.161.650 στρέμματα. Όπως προκύπτει, σύμφωνα με το meteo, η μέση καμένη έκταση ανά δασική πυρκαγιά στην Ελλάδα ανέρχεται σε περίπου 20.000 στρέμματα το 2021, γεγονός που κατατάσσει τη χώρα μας πρώτη στη Μεσόγειο, με δεύτερη την Τουρκία.

