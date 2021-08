Παράξενα

Γαλάτσι - ΕΛΑΣ: Απάντηση για τον αστυνομικό που σκότωσε σκύλο

Για «εν ψυχρώ δολοφονία» μιλά η ιδιοκτήτρια του ζώου. Τι απαντά η Αστυνομία.

Απάντηση σε δημοσιεύματα και αναρτήσεις στο διαδίκτυο, που αμφισβητούσαν το γεγονός ότι ο αστυνομικός που πυροβόλησε και σκότωσε σκύλο ράτσας πίτμπουλ στο Γαλάτσι δέχτηκε πρώτα επίθεση από τον σκύλο, ο οποίος τον δάγκωσε, εξέδωσε σήμερα η Αστυνομία, δίνοντας πληροφορίες για τον τραυματισμό του αστυνομικού.

Ειδικότερα σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ αναφέρεται: «Σχετικά με αναφορές που αναπαράγονται σε δημοσιεύματα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περί των συνθηκών που έλαβε χώρα περιστατικό πρωινές ώρες της 12-08-2021 στο Γαλάτσι, ανακοινώνεται ότι στον εμπλεκόμενο αστυνομικό παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, λόγω δαγκώματος σκύλου στην πίσω πλευρά του δεξιού του μηρού, αρχικά από μηχανοκίνητη μονάδα του ΕΚΑΒ και ακολούθως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο για την παροχή περαιτέρω ιατρικής φροντίδας.

Εκεί πραγματοποιήθηκε καθαρισμός, περιποίηση και επίδεση του τραύματος, ενώ, επίσης, του χορηγήθηκε αντιτετανικός ορός και αντιβιοτική αγωγή.

Τέλος, ο αστυνομικός, σύμφωνα με τη γνωμάτευση του γιατρού, θα απέχει από τα καθήκοντά του προκειμένου να αναρρώσει».

Ωστόσο, η ιδιοκτήτρια του σκύλου ισχυρίζεται, μέσω ανάρτησής της στο Facebook, ότι το τετράποδο πυροβολήθηκε εν ψυχρώ και πως ο αστυνομικός «θα πληρώσει» γι’ αυτό που έκανε. Παράλληλα, με άλλη ανάρτησή της, διερωτήθηκε: «Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει και δε μας παίρνουν κατάθεση».

Η ανάρτηση της ιδιοκτήτριας:

«Ο Ody (Odysseus) δεν θα είναι ποτέ ξανά μαζί μας… Πυροβολήθηκε σήμερα το πρωί γύρω στις 11 π.μ. από αστυνομικό της ομάδας ΔΙΑΣ… Θα βγουν όλα στο φως της δημοσιότητας και ο υπεύθυνος γι' αυτή την εν ψυχρώ δολοφονία θα πληρώσει».

Πριν περίπου πέντε ώρες, «βρισκόμαστε στο Α.Τ. Κυψέλης για να υποβάλουμε μήνυση!! Σας παίρνουμε τηλέφωνο για να έρθετε να βοηθήσετε όταν κινδυνεύουμε σε ενδοοικογενειακή βία, όταν μας κλέβουν, όταν μας απειλούν, και δεν έρχεστε, και ήρθατε τώρα τρέχοντας για γείτονες που δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα και το αποτέλεσμα φόνος!! Χωρίς λόγο τράβηξε όπλο και πυροβόλησε ένα σκυλί που κουνούσε φιλικά την ουρά!! Αν αυτή είναι η ελληνική αστυνομία… ντροπή σας!! Τόσο απλά!».

