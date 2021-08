Κοινωνία

Ηράκλειο - Εξαφάνιση: Βρέθηκε η 27χρονη

Βρέθηκε σώα η 27χρονη. Τι αναφέρει το "Χαμόγελο του Παιδού" για τον εντοπισμό της.

Η περιπέτεια της Καλλέργη Μαρίας, 27 ετών, έληξε το πρωί της Παρασκευής (13/8), δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

«To Χαμόγελο του Παιδιού», σε ανακοίνωσή αναφέρει "ότι η Μαρία Καλλέργη είναι καλά στην υγεία της" και υπογραμμίζει "ότι θα βρίσκεται κοντά στην ίδια και την οικογένειά της για οτιδήποτε χρειαστεί."

