Financial Times – Τουρισμός: Η Ελλάδα κερδίζει το στοίχημα της ανάκαμψης

«Τα σταθερά μηνύματα από την Ελλάδα, ότι είναι ανοιχτή στον τουρισμό, φαίνεται ότι αποφέρουν καρπούς», τονίζεται στο ρεπορτάζ.

Στο συμπέρασμα πως η Ελλάδα αναδεικνύεται νικήτρια στον αγώνα για την ανάκαμψη του τουρισμού στην Ευρώπη, παρά τις πυρκαγιές των προηγούμενων ημερών, καταλήγει δημοσίευμα των «Financial Times».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της εξειδικευμένης εταιρείας OAG που επικαλούνται οι «FT», παρά το γεγονός ότι οι θέσεις στις πτήσεις που έχουν προγραμματιστεί τον Αύγουστο στην Ευρώπη είναι μειωμένες κατά 31% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 - δηλαδή ο αριθμός των επιβατών παραμένει σαφώς κάτω από τα προ πανδημίας επίπεδα - στα δρομολόγια προς την Ελλάδα η κίνηση τον Αύγουστο έχει ξεπεράσει τα προ κορονοϊού δεδομένα, και είναι αυξημένη κατά 2%.

Αντίθετα, μεγάλη πτώση παρατηρείται σε άλλους δημοφιλείς ευρωπαϊκούς τουριστικούς προορισμούς, όπως για παράδειγμα η Ισπανία, έναν από τους σημαντικότερους μεσογειακούς προορισμούς, καθώς οι αντίστοιχες θέσεις για πτήσεις είναι μειωμένες κατά 25%.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι «Financial Times», «Τα σταθερά μηνύματα από την Ελλάδα, ότι είναι ανοιχτή στον τουρισμό, φαίνεται ότι αποφέρουν καρπούς». Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, κύριοι παράγοντες για την ανάκαμψη των τουριστικών ροών προς την Ελλάδα, είναι το μεγάλο ενδιαφέρον από τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ελβετία.

Κατά την OAG η προγραμματισμένη χωρητικότητα των πτήσεων από αυτές τις τρεις αγορές είναι αυξημένη κατά 25%, 31% και 26% αντίστοιχα σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019, παρά το παρά το γεγονός ότι το 2019 ήταν χρονιά-ρεκόρ όσον αφορά τις αφίξεις στην Ελλάδα.

