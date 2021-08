Πολιτική

Ανασχηματισμός: Ορκίστηκαν οι νέοι υπουργοί (εικόνες)

Ολοκληρώθηκε η ορκωμοσία των μελών της κυβέρνησης παρουσία της ΠτΔ.

Ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίσθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο οι πέντε υπουργοί και υφυπουργοί - όλοι με θρησκευτικό όρκο.

Η ορκωμοσία των κ.κ. Σκέρτσου, Οικονόμου, Τριαντόπουλου, Λιβάνιου και Στύλιου έγινε από τον αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, επίσκοπο Ωρεών κ. Φιλόθεο, ο οποίος ευχήθηκε στα πέντε κυβερνητικά στελέχη, «καλή δύναμη να έχετε».

Ακολούθησαν τα καθιερωμένα «πηγαδάκια» με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό και τους πέντε υπουργούς και υφυπουργούς, ενώ παρευρέθησαν και λιγοστοί συγγενείς τους.

Οικονόμου: Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε πολύ συχνά, από την άλλη εβδομάδα κιόλας θα έχουμε συνεχή επικοινωνία

Εξερχόμενος από το Προεδρικό Μέγαρο, ο νέος υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Ιωάννης Οικονόμου δήλωσε στην ΕΡΤ: «Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε πολύ συχνά, από την άλλη εβδομάδα κιόλας θα έχουμε συνεχή επικοινωνία».

Νωρίτερα σήμερα ανακοινώθηκαν αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.

Στο Μέγαρο Μαξίμου μιλούν για «εσωτερική αναδιάταξη δυνώμεων» και όχι «μίνι ανασχηματισμό» καθώς δεν εισέρχεται κάποιο νέο πρόσωπο στην κυβέρνηση.

Η εσωτερική αναδιάταξη δυνώμεων δεν σημαίνει ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο ανασχηματισμού, για τον οποίο ο πρωθυπουργός ερωτήθηκε κατά τη χθεσινή συνέντευξη τύπου αλλά αρνήθηκε να απαντήσει.

Όπως αναφέρουν πηγές από το Μέγαρο Μαξίμου, βρισκόμαστε στην πρώτη φάση των αλλαγών στην κυβέρνηση. Θα ακολυθήσει και δεύτερη φάση Ο ανασχηματισμός θα γίνει, αλλά θα γίνει στην ώρα που θα επιλέξει ο πρωθυπουργός, όπως λένε.

