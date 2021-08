Πολιτική

Γιάννης Οικονόμου: ποιος είναι ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το βιογραφικό του νέου κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου.

Την θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου αναλαμβάνει πλέον ο μέχρι πρότινος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννης Οικονόμου, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού.

Ο Γιάννης Οικονόνου, γεννήθηκε το 1973 στη Λαμία και ολοκλήρωσε τη σχολική του εκπαίδευση στο 3ο Γενικό Λύκειο. Σπούδασε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πήρε το πτυχίο του Γεωπόνου από το τμήμα Φυτικής Παραγωγής. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία, στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Από το 2001 εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως Γεωπόνος σε εμπορικές επιχειρήσεις και μελετητικές εταιρείες, ενώ από το 2011 είναι συνιδρυτής και εμπορικός διευθυντής εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων.

Τις περιόδους 1995-1998 και 1998-2001 διετέλεσε Γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ αντίστοιχα, ενώ από το Νοέμβριο του 2006 έως το 2009 ήταν Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή. Από το 2013 έως το 2015 ήταν επικεφαλής της εταιρείας οδικών συγκοινωνιών της Αθήνας (ΟΣΥ Α.Ε.). Από τον Ιανουάριο του 2016 έως και τον Ιανουάριο του 2017 διετέλεσε Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας και τον Ιανουάριο του 2017 ορίστηκε Σύμβουλος του Προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τον Ιούλιο του 2019 εξελέγη Βουλευτής Φθιώτιδας με τη Νέα Δημοκρατία. Διετέλεσε μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς. Τον Ιανουάριο του 2021 ορίστηκε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αρμοδιότητα την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Είναι παντρεμένος με την ψυχολόγο Αγγελική Ζορμπαλά και έχουν ένα γιο τον Δημήτρη.

Ειδήσεις σήμερα:

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: οι ημερομηνίες για τις πληρωμές

ΗΠΑ: Νέα προειδοποίηση για τρομοκρατική απειλή

Δήμος Λαυρεωτικής: ξεκίνησε η αναστήλωση της Γαλλικής Σκάλας