Super League: στον “αέρα: η έναρξη του πρωταθλήματος

Ούτε σήμερα κατέστη δυνατή η έγκριση της προκήρυξης του νέου πρωταθλήματος. Συνεχίζεται το «θρίλερ» με τις ΠΑΕ που δεν βρίσκουν τηλεοπτική στέγη.

Για την ακρίβεια, η σημερινή γενική συνέλευση του συνεταιρισμού, που είχε συγκληθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, δεν άρχισε καν, καθώς πέντε ΠΑΕ δεν έδωσαν το «παρών» κι έτσι δεν υπήρχε η απαιτούμενη απαρτία.

Σύμφωνα με όσα είχε ανακοινώσει η Super League, η επαναληπτική Γ.Σ. θα γίνει την προσεχή Τρίτη (17/8), στις 12 το μεσημέρι.

«Αγκάθι» για τις εξελίξεις η αδυναμία ορισμένων εκ των ΠΑΕ να βρουν τηλεοπτική στέγη.

