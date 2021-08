Πολιτική

Φωτιές - Μητσοτάκης: Το “ευχαριστώ” στον διάδοχο του Άμπου Ντάμπι για την βοήθεια

Eλικόπτερo, εξοπλισμό, είδη πρώτης ανάγκης και υγειονομικό υλικό είχαν στείλει τα ΗΑΕ.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε το πρωί τηλεφωνικά με τον Διάδοχο του Θρόνου του Άμπου Ντάμπι, Σεΐχη Mohammed bin Zayed Al Nahyan, στον οποίο εξέφρασε θερμές ευχαριστίες για την αρωγή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προς τη χώρα μας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Τα ΗΑΕ έχουν στείλει στην Ελλάδα ελικόπτερο πυρόσβεσης και εξοπλισμό, είδη πρώτης ανάγκης και υγειονομικό υλικό. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Διάδοχος του Άμπου Ντάμπι εξέφρασε τη συμπαράσταση και αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα και τον Ελληνικό λαό, αλλά και ετοιμότητα για παροχή περαιτέρω βοήθειας.

Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων, το οποίο αντικατοπτρίζεται και στην άμεση επικοινωνία και συνδρομή των ΗΑΕ στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Τόνισαν επίσης τη βούλησή τους για περαιτέρω διεύρυνση και εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας-ΗΑΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός απηύθυνε στον Διάδοχο του Άμπου Ντάμπι πρόσκληση να επισκεφθεί τη χώρα μας το αμέσως προσεχές διάστημα.

