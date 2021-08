Κόσμος

Κοροονοϊός: Η Γερμανία χαρακτήρισε χώρες υψηλού κινδύνου τις ΗΠΑ την Τουρκία και το Ισραήλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ανεμβολίαστοι ταξιδιώτες που θα φτάνουν στη Γερμάνια από τις χώρες αυτές, θα μπαίνουν σε υποχρεωτική καραντίνα.

Η γερμανική κυβέρνηση χαρακτήρισε τις ΗΠΑ, την Τουρκία και το Ισραήλ χώρες υψηλού κινδύνου, με αποτέλεσμα οι ανεμβολίαστοι ταξιδιώτες που φθάνουν από αυτές να πρέπει να μπαίνουν σε καραντίνα τουλάχιστον πέντε ημερών, έγινε σήμερα γνωστό από τον όμιλο μέσων ενημέρωσης FUNKE, ο οποίος επικαλείται κυβερνητικές πηγές.

Η αναβάθμιση αυτή αφορά επίσης το Μαυροβούνιο και το Βιετνάμ, ενώ η Πορτογαλία υποβαθμίστηκε και δεν αποτελεί πλέον περιοχή υψηλού κινδύνου, με εξαίρεση τη Λισαβόνα και το Αλγκάρβε, σύμφωνα με τον Funke.

Η αναβάθμιση θα ισχύσει από την Κυριακή, εκτός από την περίπτωση της Τουρκίας, που θα τεθεί σε ισχύ από το βράδυ της Τρίτης, δεδομένου του μεγάλου αριθμού ανθρώπων με τουρκική καταγωγή που ζουν στη Γερμανία, ανέφερε ο Funke επικαλούμενος κυβερνητικές πηγές.

Οι ταξιδιώτες από χώρες υψηλού κινδύνου πρέπει να μπαίνουν σε καραντίνα για δέκα ημέρες, εκτός αν μπορούν να αποδείξουν ότι είναι εμβολιασμένοι ή ότι έχουν αναρρώσει από την Covid-19. Η αυτοαπομόνωσή τους μπορεί να τελειώσει το νωρίτερο έπειτα από πέντε ημέρες με αρνητικό τεστ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Ζάκυνθος: Ακυρώνεται η παράταση του μίνι lockdown

Ανασχηματισμός: σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση

Φωτιές - Σταϊκούρας: Πότε θα δοθούν οι πρώτες αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους