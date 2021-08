Αθλητικά

Ολυμπιακός – Europa League: η αντίπαλος του στα play off

Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Φάληρο την επόμενη Πέμπτη.

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων του Γ’ προκριματικού γύρου του Europa League, αλλά και τους αποκλεισμούς των ομάδων που συμμετείχαν στον Γ’ προκριματικό του Champions League, οριστικοποιήθηκαν (με βάση την κλήρωση της 2ας Αυγούστου) και τα δέκα ζευγάρια των playoffs της διοργάνωσης.

Ο πρωταθλητής Ελλάδας Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη σλοβακική Σλόβαν Μπρατισλάβας, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι αγώνες των playoffs του Europa League θα πραγματοποιηθούν στις 19 και 26 Αυγούστου, με εξαίρεση του ματς Ερυθρός Αστέρας-Κλουζ (17/08).

Αναλυτικά τα ζευγάρια των playoffs του Europa League:

ΑΓΩΝΑΣ Α’ ΜΑΤΣ Β’ ΜΑΤΣ

Ράντερς (Δανία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 19/08 26/08

Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)-Ζόρια Λουχάνσκ (Ουκρανία) 19/08 26/08

Σέλτικ (Σκωτία)-Αλκμάαρ (Ολλανδία) 19/08 26/08

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Ελσίνκι (Φινλανδία) 19/08 26/08

Μούρα (Σλοβενία)-Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 19/08 26/08

Ομόνοια (Κύπρος)-Αντβέρπ (Βέλγιο) 19/08 26/08

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 19/08 26/08

Ρέιντζερς (Σκωτία)-Αλασκέρτ (Αρμενία) 19/08 26/08

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) 19/08 26/08

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Κλουζ (Ρουμανία) 17/08 26/08

