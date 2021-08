Κοινωνία

Καιρός: πτώση θερμοκρασίας κι ενίσχυση ανέμων το Σαββατοκύριακο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περαιτέρω πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία. Πού θα σημειωθούν βροχές, πόσο θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτικοί πρόγνωση.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και τις θερμές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες τις θερμές ώρες στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα, μέτριοι έως ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, καθώς και νέα μικρή πτώση της θερμοκρασίας σε κυρίως στα ανατολικά, προβλέπονται για αύριο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το Σάββατο η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, 22 έως 34 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 23 έως 37 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 20 έως 33 βαθμούς), 25 έως 31 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 23 έως 35 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στο Κεντρικό Αιγαίο ισχυροί 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ, όπου μετά το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ασθενείς.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια του νομού θα έχει η Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα ανατολικά και βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί 6 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Μάνδρα

Ανασχηματισμός: Ορκίστηκαν οι νέοι υπουργοί (εικόνες)

Δολοφονία 20χρονου στις Σέρρες: Στη φυλακή ο 21χρονος - Το ξέσπασμα του πατέρα του θύματος (βίντεο)