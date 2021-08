Πολιτική

Γεννηματά από Ηλεία: Με τέτοια καταστροφή κανένας στην κυβέρνηση δεν έχει πολιτική ευθιξία;

Δριμύτατη επίθεση εναντίον της κυβέρνησης εξαπέλυσε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ κατά την επίσκεψή της στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές της Ηλείας.

Από την πυρόπληκτη Ηλεία, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά δεσμεύτηκε πως «δεν θα αφήσουμε να ερημώσει η ελληνική περιφέρεια», αφήνοντας συγχρόνως την αιχμή, «το Κίνημα Αλλαγής δεν πρόκειται να δεχτεί λύσεις τύπου 2007 που απέτυχαν παταγωδώς και άφησαν πίσω βαριές σκιές για την οικονομική διαχείριση του ταμείου από την τότε Κυβέρνηση της ΝΔ».

Αναλυτικά, «είμαστε στην επόμενη ημέρα μιας μεγάλης καταστροφής. Σχεδόν ένα εκατομμύριο στρέμματα δασικής έκτασης, καλλιέργειες και χιλιάδες κατοικίες και επιχειρήσεις καταστράφηκαν. Συμπαραστεκόμαστε στους ανθρώπους που έχασαν τα πάντα και δικαιολογημένα νιώθουν σήμερα οργή και αγανάκτηση.

Ζητήσαμε την απόδοση ευθυνών και θα επιμείνουμε σε αυτό. Για την κυβέρνηση φαίνεται πώς όλα έγιναν καλά. Φταίει μόνο η επικοινωνία. Γι' αυτό διόρισαν σήμερα νέο κυβερνητικό εκπρόσωπο», σχολίασε για την κυβερνητική αναδιάταξη δυνάμεων και πρόσθεσε:

«Εγώ πραγματικά αναρωτιέμαι: με τέτοια καταστροφή κανένας στην κυβέρνηση δεν έχει πολιτική ευθιξία;

Οι καταστροφές πέρα από τις ζημιές, έχουν διαλύσει την παραγωγική βάση στις περιοχές που επλήγησαν. Θα χρειαστούν χρόνια για να ανακάμψουν. Γι' αυτό και έχουμε προτείνει ολοκληρωμένα προγράμματα ανασυγκρότησης, που απαιτούν συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων και διακομματικό έλεγχο των πόρων από την ίδια Βουλή».

Όμως, διεμήνυσε, «το Κίνημα Αλλαγής δεν πρόκειται να δεχτεί λύσεις τύπου 2007 που απέτυχαν παταγωδώς και άφησαν πίσω βαριές σκιές για την οικονομική διαχείριση του ταμείου από την τότε Κυβέρνηση της ΝΔ.

Θέλουμε να είναι ξεκάθαρο. Θα υπάρξει έλεγχος στα προγράμματα ανασυγκρότησης, που έτσι κι αλλιώς ξεπερνούν την κυβερνητική θητεία του κ. Μητσοτάκη. Θα συμμετέχουν οι θεσμικοί φορείς και οι εκπρόσωποι των περιοχών που επλήγησαν. Οι οποίοι και λογοδοτούν.

Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθούμε να κάνει κουμάντο για άλλη μια φορά η ΜΑΞΙΜΟΥ Α.Ε., που μόλις ανασχηματίσθηκε προς αυτή την κατεύθυνση».

Και η κυρία Γεννηματά κατέληξε: «Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ και τις επόμενες μέρες, όταν σβήσουν οι κάμερες και θα πιέσουμε την κυβέρνηση για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ξαναμπούν στα σπίτια τους και να στηριχθούν μέχρι να μπορέσουν να ξεκινήσουν μία νέα παραγωγική δραστηριότητα. Να ζήσουν στον τόπο τους και να μην τον εγκαταλείψουν.

Δεν θα αφήσουμε να ερημώσει η ελληνική περιφέρεια».

