Φωτιά στην Εύβοια: Το “ευχαριστώ” κατοίκων στους πυροσβέστες

Με πρωτότυπο τρόπο ευχαρίστησαν κατοικοι στο Πευκί το πλήρωμα πυροσβεστικού ελικοπτέρου



Με τον δικό τους τρόπο ευχαρίστησαν κάτοικοι στο Πευκί τις πυροσβεστικές δυνάμεις που έδωσαν τη μάχη με τις φλόγες στην Εύβοια.

Έγραψαν «ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ» με πέτρες στην παραλία, την ώρα που το πυροσβεστικό ελικόπτερο Έρικσον έκανε ρίψεις νερού και γλύτωνε τα σπίτια από τις φλόγες.

Η φωτό έχει τραβηχτεί από τους χειριστές του ελικοπτέρου.

