Γλυπτά Παρθενώνα - Μενδώνη: Προσβλητικές οι συνθήκες στο Βρετανικό Μουσείο

Η απάντηση της Υπουργού Πολιτισμού στο δημοσίευμα για την κατάσταση της αίθουσας των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο

«Οι συνθήκες έκθεσης των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο, όχι μόνο δεν είναι οι ενδεδειγμένες, αλλά είναι από προσβλητικές έως επικίνδυνες», τόνισε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, απαντώντας σε χθεσινή ερώτηση που υπέβαλε το Art Newspaper Greece για σχετικό δημοσίευμα της βρετανικής έκδοσής του

Αναλυτικά η απάντηση της Λίνας Μενδώνη:

«Δεν είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύονται φωτογραφίες, οι οποίες αποκαλύπτουν ότι οι συνθήκες έκθεσης των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο, όχι μόνο δεν είναι οι ενδεδειγμένες, αλλά είναι από προσβλητικές έως επικίνδυνες. Τον Σεπτέμβριο του 2019, όταν είχαν δημοσιευθεί αντίστοιχες φωτογραφίες, είχαμε τονίσει ότι οι εικόνες αυτές ενισχύουν απόλυτα το δίκαιο, διαρκές και αδιαπραγμάτευτο αίτημα της Ελλάδας για την επανένωση των Γλυπτών. Τα Γλυπτά του Παρθενώνα, του κορυφαίου μνημείου του Δυτικού Πολιτισμού, πρέπει να επιστρέψουν στη γενέθλια γη, να πάψουν να είναι αποκομμένα από το μνημείο, στο οποίο ανήκουν και από το οποίο αποσπάστηκαν βίαια, και να εκτεθούν ξανά στο αττικό φως».

