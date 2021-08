Τεχνολογία - Επιστήμη

Καύσωνας στην Ισπανία: “Σε 30 χρόνια, ένα καλοκαίρι σαν το τωρινό, θα θεωρείται... κρύο”

Εφιαλτικές οι προβλέψεις της Κρατικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (AEMET)

Τρεις ημέρες μετά την επιστημονική έκθεση της IPCC, της ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, η Ισπανία βιώνει το πρώτο κύμα καύσωνα του έτους, που επηρεάζει σχεδόν ολόκληρη τη Χερσόνησο – εκτός από την Καντάβρια και τις Βαλεαρίδες Νήσους – και αναμένεται να φτάσει τους 45 βαθμούς ειδικότερα στην κοιλάδα του Γουαδαλκιβίρ της Ανδαλουσίας.

Η έκθεση προειδοποιεί ότι η ανθρώπινη δράση έχει ήδη προκαλέσει πρωτοφανείς αλλοιώσεις στο κλιματικό σύστημα, που σχετίζεται με ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο εκπρόσωπος της Κρατικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (AEMET) Ρουμπέν ντελ Κάμπο, επιβεβαιώνει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα El Pais , όπως αναφέρει η ανταποκρίτρια του ertnews στη Μαδρίτη, ότι η Ισπανία διπλασίασε τα κύματα καύσωνα σε μόλις μια δεκαετία. «Η ανθρώπινη δράση αυξάνει τα κύματα θερμότητας σε συχνότητα και ένταση. Σε 30 χρόνια, ένα καλοκαίρι σαν το σημερινό θα θεωρείται ένα κρύο καλοκαίρι », εξηγεί.

Σύμφωνα με την ΑΕΜΕΤ, το θερμόμετρο θα σημειώνει μεταξύ 5 και 10 βαθμούς περισσότερο από τις μέσες τιμές της περιόδου ενώ η παρουσία αερομεταφερόμενης σκόνης, που βοηθά στη δημιουργία σύννεφων, μπορεί να αλλάξει τις προβλέψεις. Σε κάθε περίπτωση, οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας θα είναι “πολύ υψηλές, ακραίες, ασυνήθιστες για αυτήν την εποχή του χρόνου” στο μεγαλύτερο μέρος της Ιβηρικής Χερσονήσου.

Για να χαρακτηριστεί ως “καύσωνας” ένα κύμα θερμότητας ο Ντελ Κάμπο υποστηρίζει ότι πρέπει να πληρούνται τρεις προϋποθέσεις: οι θερμοκρασίες πρέπει να είναι πολύ υψηλές, δηλαδή 5% πιο υψηλές από αυτές που συνήθως ισχύουν το καλοκαίρι, πρέπει να επηρεάζουν ένα μεγάλο μέρος της επικράτειας – τουλάχιστον το 10% των σχεδόν 800 μετεωρολογικών σταθμών που διαθέτει η υπηρεσία στην Ισπανία – και πρέπει να διαρκούν τουλάχιστον τρεις ημέρες. “Σε αυτή την περίπτωση γνωρίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά θα εκπληρωθούν εκ των προτέρων, οπότε μπορούμε και να το προβλέψουμε εκ των προτέρων “, λέει ο Ντελ Κάμπο. “Στο παρελθόν ένα κύμα καύσωνα το αναλύαμε μετά την λήξη του και την ανάλυση των στοιχείων”, προσθέτει.

Η ΑΕΜΕΤ υποστηρίζει ότι οι καύσωνες διπλασιάστηκαν την τελευταία δεκαετία. Το διάστημα 1980-2000 υπήρχαν μεταξύ 10 και 12 κύματα καύσωνα ανά δεκαετία (σχεδόν ένα ετησίως) ενώ μόλις την τελευταία δεκαετία (2010-2020) υπήρξαν 24. Ο Ντελ Κάμπο το συνοψίζει ως εξής: «Τα κύματα καύσωνα διπλασιάστηκαν σε μια δεκαετία και η τάση είναι ότι γίνονται πιο συχνά και πιο έντονα. Και παράλληλα, τα ρεκόρ θερμοκρασιών είναι πολύ πιο συχνά από ότι θα ήταν χωρίς την κλιματική αλλαγή »

Ο κλιματολόγος Ντομινίκ Ρογιέ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Santiago de Compostela, ο οποίος δημοσιοποίησε μελέτη του για τους καύσωνες στο επιστημονικό περιοδικό Atmospheric Research συνοψίζει στην έρευνά του ότι “στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1971 και 2000, υπήρχαν κατά μέσο όρο 21 ημέρες καύσωνα στην Ισπανία ετησίως. Σύμφωνα με την πρόβλεψή μας, το 2050 θα υπάρχουν τουλάχιστον 41 ημέρες ετησίως, ενώ στο χειρότερο σενάριο θα φτάσουμε τις 50 ημέρες με εξαιρετική ζέστη”. Ο Ρογιέ καταλήγει ότι: “Αν στις τρεις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα κάθε ένα από αυτά τα φαινόμενα επηρέασε, κατά μέσο όρο, το 16% της επικράτειας στη χερσόνησο, το 2050 θα επηρεάσουν το 26%-32%.”

Τέλος, αυτό το πρώτο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού συνοδεύεται και από αιωρούμενη σκόνη ( γνωστή ως Calima) καθώς η μάζα αέρα που φτάνει στην Ισπανία έχει διασχίσει τη Βόρεια Αφρική. Για τον λόγο αυτό, ο Ντελ Κάμπο θεωρεί ότι αυτές τις ζεστές μέρες τα σύννεφα θα αυξηθούν και σε ορισμένα σημεία θα προκαλέσουν καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και σε συγκεκριμένες περιοχές, χαλάζι και κεραυνούς που μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο πυρκαγιών.

