ΔΕΔΔΗΕ - διακοπές ρεύματος: που υπάρχουν προβλήματα

Αναλυτικά στοιχεία ανά περιοχή της χώρας, όπου το δίκτυο ηλεκτροδότησης υπέστη μεγάλες ζημιές, από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Όπως αναφέρεται σε νέα ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, «σε συνέχεια της αδιάλειπτης ενημέρωσης του κοινού, αναφορικά με την πορεία των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών από τον ΔΕΔΔΗΕ, στις περιοχές, οι οποίες επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές των προηγούμενων ημερών, σήμερα Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα, με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας του ΔΕΔΔΗΕ, στη Βόρεια Εύβοια και συγκεκριμένα στον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού έχει ηλεκτροδοτηθεί σχεδόν το 100% των κατοίκων. Η ηλεκτροδότηση έχει επιτευχθεί είτε μέσω του δικτύου είτε με ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη. Ωστόσο, οι εργασίες αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης σε μεμονωμένους καταναλωτές συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Αντίστοιχα, στον Δήμο Λίμνης–Μαντουδίου–Αγίας Άννας η ηλεκτροδότηση έχει επιτευχθεί σε ποσοστό σχεδόν 98%, επίσης είτε μέσω του δικτύου είτε με ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη. Οι εργασίες αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης σε μεμονωμένους καταναλωτές και 3 μικρούς οικισμούς συνεχίζονται αδιάκοπα. Παράλληλα, ο ΔΕΔΔΗΕ σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας και τους Δήμους έχει ανταποκριθεί στην ηλεκτροδότηση του συνόλου των κρίσιμων εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων.

Σύμφωνα, με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου του ΔΕΔΔΗΕ, στην Αρχαία Ολυμπία έχει ηλεκτροδοτηθεί το 100% των καταναλωτών. Στην Ανατολική Μάνη έχουν ήδη ηλεκτροδοτηθεί και τα χωριά Καρβελάς, Μαραθέα, Αγ. Βασίλης και παράλληλα συνεχίζονται οι εργασίες για την αποκατάσταση του δικτύου Μέσης και Χαμηλής Τάσης. Επιπλέον, πραγματοποιείται μεταφορά γεννητριών, οι οποίες σε συνδυασμό με την αποκατάσταση του δικτύου χαμηλής τάσης θα έχουν ως αποτέλεσμα την ηλεκτροδότηση και των χωριών Κρήνη, Μυρσίνη και Κονάκια, έως σήμερα το βράδυ. Στην περιοχή της Γορτυνίας καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια με στοχευμένη τμηματική αποκατάσταση του δικτύου και μεταφορά γεννητριών, ώστε να έχει ηλεκτροδοτηθεί, έως αύριο το βράδυ, το μεγαλύτερο τμήμα των χωριών Χώρα, Νεοχώρι, Λιβαδάκι, Χρυσοχώρι, Ιαματικές Πηγές, Λουτρά, Λίθαρος, Αγιονέρι, Όχθια, Πύρρης, Άγιος Ιωάννης Αρχαίας Ηραίας, Λώτης, Λιοδώρα και Καστράκι, τα οποία παραμένουν χωρίς ρεύμα.

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής του ΔΕΔΔΗΕ, όσον αφορά στις πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές, η ηλεκτροδότηση έχει επανέλθει σε ποσοστό παραπάνω από το 99%. Ωστόσο, έχει δρομολογηθεί και η τοποθέτηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών για μεμονωμένες παροχές και καταναλωτές, για τους οποίους δεν δύναται ακόμα η άμεση ηλεκτροδότησή τους.

Τονίζεται, ότι, το τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ θα συνεχίσει να εργάζεται αδιάκοπα και με όλες του τις δυνάμεις στις πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές με στόχο την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και την επανηλεκτροδότηση μέχρι και του τελευταίου καταναλωτή».





