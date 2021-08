Πολιτική

Διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα για τον πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας

Διάβημα διαμαρτυρίας για την καταχρηστική κράτηση και εντολή απέλασης του προέδρου της ΠΟΕ

Κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, η πρεσβεία στην Άγκυρα πραγματοποίησε έκτακτο διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών αναφορικά με την καταχρηστική κράτηση και εντολή απέλασης εναντίον του προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΠΟΕ) Γιώργου Βαρυθυμιάδη.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση ο κ. Βαρυθυμιάδης μετέβη σήμερα στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να παραστεί ως εκπρόσωπος του Ποντιακού Ελληνισμού, στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στη Παναγία Σουμελά Τραπεζούντας.

H Πρεσβεία της Ελλάδος στην Άγκυρα, σύμφωνα με τις οδηγίες μου, πραγματοποίησε έκτακτο διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό ΥΠΕΞ, για την καταχρηστική κράτηση και εντολή απέλασης εναντίον του Προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας Γ. Βαρυθυμιάδη. https://t.co/GWFZFnEToD

— Nikos Dendias (@NikosDendias) August 13, 2021