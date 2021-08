Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Γκάγκα: αυξημένα τα κρούσματα από ενδοοικογενειακή μετάδοση

Τι λέει για τις δεκάδες εισαγωγές καθημερινά στα νοσοκομεία της Αττικής, την κατάσταση των ασθενών που δεν έχουν εμβολιαστεί, την τρίτη δόση του εμβολίου και τους χορούς στα πανηγύρια.

Καλεσμένη στον ΑΝΤ1 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νικόλα Βαφειάδη, βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής η Μίνα Γκάγκα.

Η Διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Σωτηρία», είπε ότι «έχουμε μια χαλάρωση λόγω καλοκαιριού, που είναι αναμενόμενη. Έχουμε την μετάλλαξη Δέλτα που είναι πάρα πολύ μεταδοτική, ενώ αυτήν την περίοδο στα νοσοκομεία βλέπουμε πολλά κρούσματα από οικογένειες, υπάρχει μεγάλη ενδοοικογενειακή μετάδοση».

«Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους στο νοσοκομείο που είναι πολύ σοβαρά και δεν έχουν εμβολιαστεί καθόλου και όσους έχουν εμβολιαστεί που κρατούν αντισώματα για πολύ καιρό. Οπότε, πριν πούμε για τις ομάδες πληθυσμού που τυχόν χρειαστούν τρίτη δόση, όπως οι ανοσοκατασταλμένοι, θα πρέπει να πείσουμε όλους να κάνουν την πρώτη και την δεύτερη δόση του εμβολίου έναντι του κορονοϊού», σημείωσε η κ. Γκάγκα.

Ερωτηθείσα για την επιβάρυνση του συστήματος Υγείας, η κ. Γκάγκα ανέφερε ότι «για Αύγουστο μήνα που λείπουν οι πάντες από την Αθήνα, οι 65 εισαγωγές που είχαμε χθες είναι μεγάλο νούμερο και μπορεί να βρούμε τα χειρότερα μπροστά μας».

Κατέληξε λέγοντας ότι «το θέμα είναι και πως περνούν οι άνθρωποι που νοσούν και οι οικογένειες τους. Πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί. Ας μην χορέψουμε στα πανηγύρια φέτος», κάνοντας εκ νέου έκκληση για τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας.

