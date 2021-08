Πολιτική

Φωτιές: η ΠΝΠ με τα μέτρα για τους πυρόπληκτους και τις αναδασώσεις

Τι αναφέρεται στην Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου για τις μεταφορές αρμοδιοτήτων και για τα μέτρα ανακούφισης και στήριξης των πληγέντων από τις πυρκαγιές.

Αναδασώσεις, μεταφορά των δασικών υπηρεσιών στο υπουργείο Περιβάλλοντος και οικονομικά μέτρα για τους πυρόπληκτους, περιλαμβάνει η ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε πριν από λίγο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα μέτρα ανακούφισης, που έχει ήδη ανακοινώσει το οικονομικό επιτελείο και τα συναρμόδια υπουργεία, ωστόσο απαιτείται η έκδοση Αποφάσεων για τη ρύθμιση των επιμέρους λεπτομερειών.

H ΠΝΠ προβλέπει και την οικονομική διευκόλυνση (voucher) στους πυροσβέστες, που συμμετέχουν στις πυροσβεστικές αποστολές κρατών του εξωτερικού οι οποίες συνέβαλαν στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, με σκοπό τη λήψη τουριστικών υπηρεσιών.

Δείτε την ΠΝΠ:

