Κρήτη: Άγρια επίθεση σε μετανάστες

Τους χτύπησαν, τους πυροβόλησαν και τους λήστεψαν

Άγρια ρατσιστική επίθεση στην Κρήτη, καταγγέλουν κάτοικοι στο Οροπέδιο Λασιθίου

Τρόμαξε ακόμα και τους αυτόπτες μάρτυρες, που είδαν από κοντά τις δολοφονικές διαθέσεις των δραστών. Ζητούν να μπει τέλος στην εγκληματική συμπεριφορά μιας ομάδας Ελλήνων κακοποιών που δρουν ανεξέλεγκτοι στην περιοχή σε βάρος ανυπεράσπιστων αλλοδαπών που εργάζονται και δεν έχουν προκαλέσει ποτέ κάποιο επεισόδιο.

Θύματα της ρατσιστικής επίθεσης 8 Πακιστανοί εργάτες. Τους χτύπησαν βάναυσα, δεν δίστασαν ακόμα και να πυροβολήσουν (οι πληροφορίες λένε στον αέρα) κι όλα αυτά για να τους αποσπάσουν τις λιγοστές τους οικονομίες από τα μεροκάματα που κάνουν. Μεταξύ των θυμάτων κι ένας ανήλικος Πακιστανός.

Το σκηνικό του τρόμου, σύμφωνα με το creta24, έγινε απογευματινές ώρες της Τετάρτης στο χωριό Άγιος Γεώργιος του Οροπεδίου Λασιθίου και για το οποίο δεν υπήρξε καμία καταγγελία από τους έντρομους αλλοδααπούς

Οι δράστες, έξι με εφτά σύμφωνα με τις περιγραφές ,εισέβαλαν στα δύο σπίτια όπου μένουν οι αλλοδαποί και αρχικά με ξύλα άρχισαν να τους χτυπούν στο πρόσωπο και στο σώμα, ενώ όταν οι αλλοδαποί αντιστάθηκαν και προσπάθησαν να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, οι δράστες αρκετοί εκ των οποίων οπλισμένοι άρχισαν να πυροβολούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες η παρέα των τραμπούκων με τα όπλα δεν είναι η πρώτη φορά που δημιουργεί πρόβλημα στην περιοχή… Κάποιοι μάλιστα εξ αυτών έχουν και πολύ βαρύ ποινικό παρελθόν που όμως η Δικαιοσύνη όταν βρέθηκαν ενώπιον της έδειξε επιείκεια λόγω του νεαρού τότε της ηλικίας τους. Πρόκειται για κατοίκους του Οροπεδίου Λασιθίου αλλά και από άλλες περιοχές του νομού, τα στοιχεία των οποίων είναι ήδη γνωστά στην Αστυνομία και γίνεται προσπάθεια για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

ΠΗΓΗ: creta24.gr

