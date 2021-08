Life

Φωτιές: ο Κάρολος έκανε δωρεά για τους πυρόπληκτους στην Ελλάδα

Στην εκστρατεία του ΑΝΤ1 και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συμμετείχε με οικονομική προσφορά ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο της εκστρατείας του ΑΝΤ1 και του ΕΕΣ για τους πυρόπληκτους στην Ελλάδα, "η Α.Β.Υ. Πρίγκιπας Κάρολος της Ουαλίας, υποστηρικτής του Βρετανικού Ερυθρού Σταυρού, απέστειλε δωρεά στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για να ενισχύσει την τεράστια προσπάθεια του για να υποστηρίξει τους πολίτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Ελλάδα.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι πάντα έτοιμος να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του σε κάθε έκτακτη ανάγκη. Από τις πρώτες στιγμές κάθε κρίσης, οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ, οι οποίοι είναι πλήρως εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι με όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας και εξοπλισμού, μεταβαίνουν στις πληγείσες περιοχές ώστε να εντοπίσουν τις ανάγκες που υπάρχουν, να υποστηρίξουν στην κατάσβεση, να παράσχουν πρώτες βοήθειες και ψυχολογική υποστήριξη και να βοηθήσουν σε περιπτώσεις έρευνας και διάσωσης.

Ο Προέδρος του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιος Αυγερινός ανέφερε: «Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες για την ευγενική αυτή δωρεά. Σημαίνει πολλά τόσο για τους αφοσιωμένους εθελοντές και το προσωπικό του Ε.Ε.Σ όσο και για τον λαό της Ελλάδας, τον οποίο και βοηθάμε. Δουλεύουμε σκληρά για να στηρίξουμε τους πληγέντες αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές, καθώς οι πυρκαγιές επηρέασαν πάνω από 70.000 συμπολίτες μας. Έχοντας μεγάλη εκτίμηση στην Α.Β.Υ. Πρίγκιπα Κάρολο της Ουαλίας, δεδομένου και του στενού οικογενειακού δεσμού του με την Ελλάδα και με τον Ε.Ε.Σ, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε αδιάκοπα για το λαό της χώρας που έχει πληγεί από τις πρωτοφανείς αυτές πυρκαγιές».

H Α.Β.Υ. Πρίγκιπας Κάρολος της Ουαλίας διέθεσε το ποσό απευθείας στον λογαριασμό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Για οποιονδήποτε επιθυμεί να συνεισφέρει στο έργο του Ε.Ε.Σ προς ανακούφιση των πυρόπληκτων, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσει τα κάτωθι στοιχεία.

