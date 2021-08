Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: rapid test δωρεάν σε 34 σημεία το Σάββατο

Δείτε αναλυτικά σε ποια σημεία και ποιες ώρες θα βρίσκονται κλιμάκια του ΕΟΔΥ.

Σε 34 σημεία θα πραγματοποιούνται το Σάββατο 14 Αυγούστου, δωρεάν rapid test για την ανίχνευση του κορονοϊού από κλιμάκια του ΕΟΔΥ.

Συγκεκριμένα:

Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00 -20:00 Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη) 09:00-17:00 Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου , 07:30-20:30 Κέντρο Νεότητας Μητρόπολης Αργολίδας, Βασ. Κων/νου 29, Ναύπλιο, 09:00-17:00 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα, 08:30-20:30 Αιγείρα Αχαΐας, Κοινοτικό Γραφείο, 09:00-14:30 Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη, 09:00-14:00 Δ. Δράμας, Κέντρο Ενημέρωσης, Πλατεία Ελευθερίας, 08:00-14:00 Δ. Αλεξανδρούπολης, Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 08:00-16:00 Παλαιά Γέφυρα Χαλκίδας, κάτω από τη στάση των ταξί, 09:00-15:00 ΚΑΠΗ Βέροιας, Μαυρομιχάλη 14, Ημαθία, 09:00-16:30 Κ.Υ. Πρίνου, Θάσος, 09:00-17:00 Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνθεον», Ηγουμενίτσα, 09:00-17:00 Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, 09:00-17:00 Δημοτικό Κτήριο ΔΟΝΑ, Λακκί, Λέρος, 09:00-13:00 Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Ν. Πλαστήρα (Παυσίλυπο), Μυρμιδώνων 2, 09:00-17:00 Κ.Υ. Καστοριάς, Καπετάν Κώττα 2, 08:00-16:00 Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, Μαντζάρου 5, 09:00-17:00 Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, Δαμασκηνού 57, 08:30-13:00 Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 08:00-17:00 ΚΑΠΗ Λευκάδας, Σκιαδαρέση 3, 08:00-16:00 Δ. Βόλος, ΚΑΠΗ Αγίου Βασιλείου, Τριανταφυλλίδη 74, Βόλος, 09:00-17:00 Αίθουσα Κουμουνδούρος-Κτήριο ΠΕ Μεσσηνίας, Καλαμάτα, 09:00-17:00 Κ.Υ. Ξάνθης, Ανδρέου Δημητρίου 1, 07:00-15:00 Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου & Εθν. Αντιστάσεως, 08:00-16:00 Χώρος Εμποροπανήγυρης, Ανδρομάχη Πιερίας, 08:00-13:00 1ο ΚΑΠΗ Κομοτηνής, Φιλίππου 2-4, 09:00-14:00 Κ.Υ. Καρλοβάσου, Ιπποκράτη Ζαΐμη 65, Καρλόβασι, Σάμος, 10:00 Πλατεία Πυθαγόρα, Σάμος, Θεμιστοκλή Σοφούλη 65, Βαθύ, 10:00 Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα, 08:00-12:00 Πλατεία ΟΣΕ, Τρίκαλα, 08:00-11:00 Δημοτικό parking Γαλανέικα, Αλύτρωτων Πατρίδων και Αγίας Παρασκευής, Λαμία, 09:30-16:30 Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, Φλώρινα, 08:00-14:30 Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας, πλατεία Ησαΐα, 08:00-12:00

Σημειώνεται ότι για την έκδοση πιστοποιητικού αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 παρακαλούνται οι πολίτες να επισκεφθούν το gov.gr και να μεταβούν στην υπηρεσία "Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19" ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.

