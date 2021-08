Life

Φωτιά στην Αττική: “νοσοκομείο” για πυρόπληκτα ζώα (βίντεο)

Τους δεκάδες εθελοντές, οι οποίοι περιθάλπουν κατοικίδια, που τραυματίσθηκαν στις καταστροφικές πυρκαγιές, αναδεικνύει σε εκτενές ρεπορτάζ του, το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press.

Του Τάσου Μαγιόπουλου

Σωματικά καταπονημένα, ψυχικά σημαδεμένα, όμως ακόμα ζωντανά, δεκάδες σκυλάκια δέχονται την φροντίδα πολυάριθμων εθελοντών, σε ένα εγκαταλελειμμένο λατομείο της Αττικής. Εκεί έχει στηθεί ένα αυτοσχέδιο καταφύγιο, για ζώα τα οποία έπεσαν θύματα των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών.

Τα περισσότερα καταφύγια αναφέρουν αξιοσημείωτη αύξηση στον αριθμό ζώων που υποφέρουν από εγκαύματα και σωματική εξάντληση, λόγω της πολύωρης έκθεσης στην πύρινη λαίλαπα.

Αρκετά από αυτά, εγκαταλείφθηκαν αβοήθητα από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες και πλέον βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

Οι πολύωρες βάρδιες τις οποίες ολοκληρώνουν οι εθελοντές στο καταφύγιο είναι εξαντλητικές. Παρέχουν στα σκυλάκια τροφή, νερό, ιατρική φροντίδα και σωματική άσκηση.

Ο κόπος τους όμως ανταμείβεται με κάθε βλέμμα ευγνωμοσύνης των ταλαιπωρημένων κατοικίδιων, τα οποία βρήκαν ξανά την γαλήνη τους, χάρη στις συνεχείς προσπάθειες των ζωόφιλων, που σε αντίθεση με τα αφεντικά τους, στάθηκαν στο πλευρό τους, όπως αναφέρεται και στο αφιέρωμα που έκανε το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press.

