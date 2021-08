Τεχνολογία - Επιστήμη

Κλιματική αλλαγή: ειδικοί… βλέπουν “καύσωνα ενός μήνα” τα καλοκαίρια (βίντεο)

Οι μεγάλοι σε διάρκεια καύσωνες, όπως αυτός που ζήσαμε πρόσφατα και οδήγησε στις μεγάλες πυρκαγιές, θα επεκταθούν, όπως προβλέπουν οι επιστήμονες. Δείτε τις 10 “θερμές εισβολές” των τελευταίων χρόνων.

Της Φαίης Χρυσοχόου

Αναπότρεπτοι θα είναι πλέον οι καύσωνες διαρκείας, όπως δηλώνουν οι επιστήμονες, υποστηρίζοντας ότι πλέον είναι δύσκολο να ανατραπούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που προκαλεί η κλιματική αλλαγή.

Όπως σημειώνει ο Νίκος Ρουκουνάκης, από το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, «οι καύσωνες έχουν έρθει νωρίτερα, είναι σε μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια. Το κλίμα έχει μία δυναμική, δεν είναι ποτέ σταθερό. Υπάρχουν φυσικές διεργασίες που διαμορφώνουν το κλίμα. Έχει προστεθεί και ο ανθρώπινος παράγοντας με τις εκπομπές θερμοκηπίου τα τελευταία 100 χρόνια και δυστυχώς έχει επιταχυνθεί πολύ η άνοδος της θερμοκρασίας».

Σύμφωνα με τα επιστημονικά μοντέλα, η θερμοκρασία μπορεί να ανέβει τόσο, ώστε οι καύσωνες των 40 βαθμών Κελσίου, που φέτος άγγιξαν τις 14 ημέρες, να ξεπερνούν κάθε καλοκαίρι και τον ένα μήνα.

«Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, η θερμοκρασία έχει αυξηθεί 1 με 1,5 βαθμό κατά μέσο όρο. Τα δεδομένα για την Ελλάδα δίνουν κυρίως αύξηση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Πρέπει να επισημανθεί ότι ο ρυθμός της αύξησης έχει αυξηθεί τα τελευταία 30 χρόνια Τα μοντέλα μας λένε ότι τα επόμενα 50 χρόνια θα έχουμε αύξηση θερμοκρασίας κατά 4 βαθμούς Κελσίου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε μερικά χρόνια θα έχουμε στην Ελλάδα 40 βαθμούς για πάνω από 30 ημέρες το καλοκαίρι», λέει ο κ. Ρουκουνάκης

Από το 1987 μέχρι σήμερα έχουν καταμετρηθεί πολλές «θερμές εισβολές»:

το 1987, 12 ημέρες καύσωνα με θερμοκρασίες 41-44 βαθμούς Κελσίου

το 1988, 14 ημέρες καύσωνα με θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου,

το 2000, 11 ημέρες με 44-45 βαθμούς Κελσίου και 200.000 καμένα στρέμματα στην Πελοπόννησο

το 2007, 2 δεκαήμερα καύσωνα στο καλοκαίρι και θερμοκρασία έως 46 βαθμούς Κελσίου

το 2010, 13 ημέρες με έως 41 βαθμούς Κελσίου

το 2012, 10 ημέρες με έως 43 βαθμούς Κελσίου

το 2017, 10 ημέρες με 41 βαθμούς Κελσίου και

το 2021, 14 ημέρες με έως 45 βαθμούς Κελσίου.

Όπως σημειώνει ο κ. Ρουκουνάκης, «Θα πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση σε επίπεδο προσαρμογής, δηλαδή να προσαρμοστούμε στο φαινόμενο συνολικά σαν κοινωνία και σαν υποδομές»,

Σύμφωνα με τους επιστήμονες και στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια, τα καλοκαίρια θα είναι θερμότερα και με ξηρασία. Η πρόκληση που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι ειδικοί και οι πολίτες, θα είναι η αντιμετώπιση των πλημμυρών, που θα εμφανίζονται στις πληγείσες από πυρκαγιές περιοχές.