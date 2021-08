Οικονομία

ΕΕΤΑΑ - Παιδικοί σταθμοί: βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα

Πως μπορείτε να τα δείτε. Μέχρι πότε υπάρχει διορία για ενστάσεις. Πότε θα βγουν τα οριστικά αποτελέσματα,

Εκδόθηκαν από την ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης) τα προσωρινά αποτελέσματα των δικαιούχων για τους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠΑμεΑ, για το σχολικό έτος 2021-2022.

Τα αποτελέσματα αφορούν τους αιτούντες για τα προγράμματα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για γονείς του ιδιωτικού τομέα και ανέργους και «Οικονομική Στήριξη Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας» με δικαιούχους κυρίως γονείς του Δημοσίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το αν δικαιούνται ή όχι την «αξία τοποθέτησης» (voucher), μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr - paidikoi.eetaa.gr) με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.

Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται από αύριο 14 έως την Τετάρτη 18 Αυγούστου. Τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 20 του μηνός.

Όσοι επιλεγούν με σειρά μοριοδότησης, λαμβάνουν voucher αξίας 280 ευρώ/μήνα προκειμένου να επιλέξουν τον φορέα/δομή (δημοτικό ή ιδιωτικό) που επιθυμούν.

