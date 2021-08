Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο θερμότερος μήνας στην Ιστορία της Γης είναι ο Ιούλιος 2021

Τι δείχνουν τα στοιχεία και οι καταγραφες της Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ.

Ο μήνας Ιούλιος του 2021 υπήρξε ο θερμότερος μήνας που έχει ποτέ καταγραφεί στη Γη, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ) των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της κλιματικής αλλαγής σε αυτό το νέο ρεκόρ.

«Σε αυτήν την περίπτωση, η πρώτη θέση είναι η χειρότερη», δήλωσε σε ένα δελτίο τύπου ο επικεφαλής της ΝΟΑΑ Ρικ Σπίνραντ.

«Ο μήνας Ιούλιος είναι γενικά ο ζεστότερος μήνας του έτους, όμως ο Ιούλιος του 2021 ξεπέρασε τον εαυτό του, καθώς έγινε ο ζεστότερος Ιούλιος και ο θερμότερος μήνας που έχει ποτέ καταγραφεί. Αυτό το νέο ρεκόρ προστίθεται στην ανησυχητική, που προκαλεί αναστάτωση, πορεία την οποία η κλιματική αλλαγή έχει ορίσει για την υφήλιο», συμπλήρωσε.

Η παγκόσμια θερμοκρασία στην επιφάνεια του πλανήτη ήταν υψηλότερη κατά 0,01 βαθμό Κελσίου σε σύγκριση με τον προηγούμενο πιο ζεστό μήνα Ιούλιο, το 2016.

Τα στατιστικά άρχισαν να καταγράφονται πριν από 142 χρόνια, διευκρίνισε η NOAA.

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus για την κλιματική αλλαγή εκτίμησε, από την πλευρά της, την περασμένη εβδομάδα ότι ο μήνας Ιούλιος του 2021 ήταν ο τρίτος θερμότερος μήνας Ιούλιος στα χρονικά.





