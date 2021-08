Οικονομία

Φωτιές - πυρόπληκτοι: το ΦΕΚ για τα 6000 ευρώ στους τραυματίες

Ποια διαδικασία προβλέπεται για την απόδοση του έκτακτου βοηθήματος σε όσους υπέστησαν εγκαύματα ή τραυματισμούς από την φωτιά.

Δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), με τίτλο «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις».

Μεταξύ άλλων, προβλέπει τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που υπέστησαν τραυματισμό.

Ειδικότερα, χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ύψους 6.000 ευρώ, στα άτομα που υπέστησαν τραυματισμό, λόγω των πυρκαγιών και νοσηλεύτηκαν για χρονικό διάστημα άνω των 48 ωρών ή εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

Αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης είναι ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Σε περίπτωση που τα άτομα τα οποία υπέστησαν τραυματισμό απεβίωσαν, χωρίς να υποβάλουν αίτηση για την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στο ή στη σύζυγο του αποβιώσαντος δικαιούχου ή στο πρόσωπο με το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο θανάτου του δικαιούχου δεν υφίσταται γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης, η ανωτέρω οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στους κληρονόμους του, σύμφωνα με τις διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δύναται να ρυθμίζονται η διαδικασία υποβολής της αίτησης, να καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία ελέγχου των προϋποθέσεων χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης και η περαιτέρω εξειδίκευσή τους, η διαδικασία έγκρισης και καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανάκλησης εγκριτικών αποφάσεων και ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, οι αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες, ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του ν. 4624/2019 (Α' 137) και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ΕΕ L 119), για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ή λεπτομερειακό θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

