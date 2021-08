Οικονομία

Πυρόπληκτοι: ΦΕΚ με τα μέτρα στήριξης για εργαζόμενους - άνεργους

Ποια βοηθήματα προβλέπονται και για ποιους, αναλυτικά η διαδικασία. Τι ισχύει για αναστολές σε συμβάσεις εργασίας, τι ισχύσει για όσους απολύθηκαν από τις 3 Αυγούστου και μετά.

Δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), με τίτλο «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις».

Προβλέπει, μεταξύ άλλων έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα:

1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας και ανεξαρτήτως αν υπέστησαν υλικές ζημιές ή όχι στις περιοχές που ανήκουν στα διοικητικά όρια των δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας 'Αννας της περιφερειακής ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί μέχρι και τη 2α Αυγούστου 2021, κατά ανώτατο χρονικό διάστημα τριών μηνών.

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το χρονικό διάστημα για το οποίο θέτουν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους σε αναστολή. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

3. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.





4. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76), ποσού 534 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 30 ημέρες, κατ' αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, καθώς και αναλογίας δώρου Χριστουγέννων. Στους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, υπολογιζόμενη επί του ονομαστικού τους μισθού και αναλογία δώρου Χριστουγέννων.

5. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία κατά το χρονικό διάστημα από τις 3 Αυγούστου 2021 μέχρι και τη δημοσίευση της παρούσας, καθίστανται δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, από την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης τους και για χρονικό διάστημα όχι πέραν των τριών μηνών. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού ανέρχεται σε ποσό ύψους 534 ευρώ ανά μήνα, ποσό που αντιστοιχεί σε 30 ημέρες, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με άλλον εργοδότη ή δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Στους εργαζόμενους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ποσού των 534 ευρώ. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση παράγεται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

6. Η αποζημίωση των παρ. 4 και 5 είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

7. Οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, σύμφωνα με το παρόν, υποβάλλονται από τον εργοδότη.

8. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων που προαναφέρθηκε, καθώς και η αναλογία του δώρου Χριστουγέννων καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.





9. Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους, ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνει τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή.

10. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, στον εργαζόμενο, δηλώνοντάς του και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Μετά την ανωτέρω γνωστοποίηση, οι δικαιούχοι-εργαζόμενοι, για να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρείται για το σκοπό αυτόν στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στην υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων εργαζομένων συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού IBAN, τα οποία διασταυρώνονται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».





11. Οι εργαζόμενοι της παρ. 5 υποβάλλουν αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α` 75), στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α΄184). Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του πρώτου εδαφίου τηρείται στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασίας, του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Για την είσοδο του αιτούντος στην ανωτέρω πλατφόρμα απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίησή του με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020.

12. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύνανται να τροποποιούνται η χωρική και χρονική οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του παρόντος, η ημερομηνία έναρξης ένταξης στο μέτρο της αναστολής και καταβολής αποζημίωσης για πυρόπληκτες περιοχές, το απώτατο χρονικό όριο της αναστολής, να ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων στο μέτρο της αναστολής, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης, το ύψος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και η διαδικασία καταβολής, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόφαση, εφόσον τεκμηριώνεται η συνδρομή αντίστοιχων λόγων, δύναται να παρατείνεται η ισχύς του παρόντος ή να προβλέπεται η εφαρμογή του για έτερες πυρόπληκτες περιοχές της χώρας, καθώς και έτερα χρονικά διαστήματα.

13. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ειδικώς για την εφαρμογή του παρόντος, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που τηρείται για το σκοπό αυτόν στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Επιδότηση ανεργίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που καταστράφηκαν

1. Κατ' εξαίρεση, οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που καταστράφηκαν ολικά ή μερικά, εξαιτίας των φαινομένων του άρθρου πρώτου και οι οποίοι κατέστησαν εξ αυτού του λόγου άνεργοι, εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α' 91), δικαιούνται να λάβουν την ελάχιστη διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας των κοινών ανέργων, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 6 του ιδίου νόμου.

2. Κατ' εξαίρεση, οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που καταστράφηκαν ολικά ή μερικά, εξαιτίας των φαινομένων του άρθρου πρώτου και οι οποίοι κατέστησαν εξ αυτού του λόγου άνεργοι, εφόσον είναι δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985, δικαιούνται να λάβουν την ελάχιστη διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας των κοινών ανέργων, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 6 του ιδίου νόμου.

3. Οι ημέρες επιδότησης της ελάχιστης διάρκειας της τακτικής επιδότησης ανεργίας της παρ. 9 του άρθρου 4 και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 εξαιρούνται του περιορισμού της παρ. 8 του ιδίου άρθρου.

Δείτε την ΠΝΠ:

