Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Ρούμπεν Σεμέδο έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτός των πλάνων του Πέδρο Μαρτίνς ο Πορτογάλλος κεντρικός αμυντικός.

“Τρανταχτή” απουσία! Ο Ρούμπεν Σεμέδο απουσιάζει από τη λίστα με τα ονόματα που δηλώθηκαν από τον Ολυμπιακό στην UEFA για τα play off του UEFA Europa League, με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Από βασικός και αναντικατάστατος, ο Ρούμπεν Σεμέδο έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού -για τα ματς με την Σλόβαν Μπρατισλάβας- μια ημέρα μετά την… επίσκεψη του Βαγγέλη Μαρινάκη στου Ρέντη.

Ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, ούτε είναι τιμωρημένος, αλλά βρέθηκε εκτός πλάνων από τον Πέδρο Μαρτίνς. Θυμίζουμε ότι από το πρώτο ματς θα απουσιάσει ο Ουσεϊνού Μπα, λόγω της κόκκινης κάρτας που είδε κόντρα στην Λουντογκόρετς.

Η λίστα που δηλώθηκε από τον Ολυμπιακό στην UEFA για τους αγώνες με την Σλόβαν Μπρατισλάβας, για τα play off του UEFA Europa League.

Λίστα Α

Ανδρούτσος

Αποστολόπουλος

Ουσεϊνού Μπα

Μπουχαλάκης

Μαντί Καμαρά

Αγκιμπού Καμαρά

Ελ Αραμπί

Κρίστινσον

Κούντε

Λαλά

Μάρκοβιτς

Μασούρας

Χασάν

Εμβιλά

Ονιεκουρού

Παπασταθόπουλος

Ραντζέλοβιτς

Ρέαμπτσιουκ

Σισέ

Τικίνιο

Τζολάκης

Βατσλίκ

Βαλμπουενά

Βρουσάι

Λίστα Β

Καραργύρης

Κασέμι

Λιάτσος

Νικόλης

Ντόι

Σαπουντζής

Σουρλής

Σταμούλης

Ειδήσεις σήμερα:

Πρόεδρος Παμποντιακής Ομοσπονδίας: Παράσημο η απέλασή μου

Σολωμός Σολωμού: Σαν σήμερα η δολοφονία του από Τούρκους

Πέθανε η Νάνσι Γκρίφιθ