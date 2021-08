Κόσμος

Αίγυπτος: τζιχαντιστές σκοτώθηκαν σε επιχειρήσεις στο Σινά

Επί χρόνια, οι αιγυπτιακές δυνάμεις προσπαθούν να ξεριζώσουν εξτρεμιστικές ισλαμιστικές οργανώσεις που δρουν στο βόρειο τμήμα της χερσονήσου του Σινά.

Δεκατρείς φερόμενοι ως τζιχαντιστές σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με δυνάμεις του στρατού στη χερσόνησο του Σινά, στο ανατολικό τμήμα της Αιγύπτου, ανακοίνωσε εκπρόσωπος των ένοπλων δυνάμεων.

Επί χρόνια, οι αιγυπτιακές δυνάμεις προσπαθούν να ξεριζώσουν εξτρεμιστικές ισλαμιστικές οργανώσεις που δρουν στο βόρειο τμήμα της χερσονήσου του Σινά, ιδίως τον αιγυπτιακό βραχίονα του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ).

«Στο πλαίσιο των προσπαθειών των ένοπλων δυνάμεων στον αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας στο βόρειο και στο κεντρικό Σινά, 13 στοιχεία των τακφίρι (σ.σ. σουνιτών εξτρεμιστών) εξαλείφθηκαν», κατά δελτίο Τύπου του εκπροσώπου του αιγυπτιακού στρατού.

Εννέα αιγύπτιοι στρατιωτικοί «σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν», σύμφωνα με δελτίο Τύπου του εκπροσώπου του γενικού επιτελείου. Δεν διευκρινίζεται ούτε το πότε ούτε το πού ακριβώς διεξήχθησαν οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των οποίων εξοντώθηκαν αυτοί που το επιτελείο αποκαλεί τζιχαντιστές. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, κατασχέθηκαν 15 αυτόματα τουφέκια, πυρομαχικά, μοτοσικλέτες, κινητά τηλέφωνα, κιάλια και μεγάλα ποσά σε μετρητά, σε διάφορα νομίσματα. Οι επιθέσεις τζιχαντιστών πολλαπλασιάστηκαν στην Αίγυπτο μετά την ανατροπή το 2013 από τον στρατό του εκλεγμένου ισλαμιστή πρώην προέδρου Μοχάμεντ Μούρσι.

Από τον Φεβρουάριο του 2018, ο στρατός διεξάγει επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας εναντίον των τζιχαντιστών κυρίως στο βόρειο Σινά και στη δυτική έρημο της χώρας. Πάνω από χίλιοι τζιχαντιστές και δεκάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί στο Σινά, κατά τα επίσημα στοιχεία. Μόνο μέσα στον Αύγουστο έχουν ανακοινωθεί πάνω από 100 θάνατοι φερόμενων ως τζιχαντιστών.

Ωστόσο, οι απολογισμοί που δημοσιοποιούνται από τον στρατό είναι αδύνατο να επαληθευτούν από ανεξάρτητες πηγές. Η πρόσβαση στο βόρειο Σινά παραμένει άλλωστε απαγορευμένη στους δημοσιογράφους.

