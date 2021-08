Πολιτική

Πρόεδρος Παμποντιακής Ομοσπονδίας: Παράσημο η απέλασή μου

Επέστρεψε στην Ελλάδα ο Γιώργος Βαρυθυμιάδης. Οι πρώτες δηλώσεις για την περιπέτειά του.

Επέστρεψε στην Ελλάδα ο πρόεδρος της Π.Ο.Ε. (Παμποντιακή Ομοσπονδία Eλλάδος), Γιώργος Βαρυθυμιάδης, μετά την κράτησή του στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης και την απέλασή του σαν «ανεπιθύμητο πρόσωπο».

«Ενημερώσαμε το υπουργείο Εξωτερικών για τη μετακίνησή μας, μας διαβεβαίωσαν και την Πέμπτη ότι θα πάνε όλα καλά. Ξέραμε ότι στην Τουρκία κάτι συμβαίνει, κάτι δημιουργείται και θεωρήσαμε ότι έπρεπε να ενημερώσουμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Περιγράφοντας τα όσα έζησε είπε ότι από τους έξι Έλληνες που ήταν μαζί (ανάμεσά τους και η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Μαρία Αντωνιάδου) μόνο εκείνον σταμάτησαν στον έλεγχο των διαβατηρίων. «Μου είπαν να περιμένω για εξηγήσεις. Οι εξηγήσεις ήταν να έρθει ένας αστυνομικός και να μου πει να τον ακολουθήσω. Από γραφείο σε γραφείο, με τα διαβατήρια στα χέρια και να μου ψάχνουν τον φάκελο, καταλήξαμε με αποτυπώματα και στο κρατητήριο του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης», είπε.

Στη συνέχεια δήλωσε ότι οι Τούρκοι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους, αλλά ότι το πραγματικά ενοχλητικό είναι πως δεν εμφανίστηκε κάποιος από το ελληνικό προξενείο. «Επί έξι ώρες δεν εμφανίστηκε κανένας. Χωρίς να ξέρουμε εμείς τουρκικά κι αυτοί ελληνικά, δεν μας έδινε κανένας σημασία. Είχαν κλείσει και τα τηλέφωνα γιατί δεν είχαμε φορτιστές. Ένας συγκρατούμενος μου έδωσε φορτιστή για να επικοινωνήσω με τον κόσμο. Αυτό είναι το λυπηρό», ανέφερε.

Πρόσθεσε δε ότι και η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες της. «Εγώ δεν αναφέρω την ταλαιπωρία για εμένα προσωπικά, εγώ εκπροσωπώ την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας, αγωνιζόμαστε για αυτό τον σκοπό, για τη διεθνή αναγνώριση [σ.σ. της Γενοκτονίας των Ποντίων]. Η ταλαιπωρία μας είναι μηδαμινή, οι πρόγονοί μας αφήσαν τη ζωή τους εκεί και έμειναν άθαφτοι οι περισσότεροι. Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτή η πράξη η δική μου σήμερα, είναι ένα κερί στη μνήμη τη δική τους», σημείωσε.

Ο Γιώργος Βαρυθυμιάδης επιβεβαίωσε ότι η Τουρκία έχει μία λίστα με ανεπιθύμητα πρόσωπα, στην οποία περιλαμβάνεται το όνομά του. Εκτίμησε ότι ο ίδιος «φακελώθηκε» λόγω του παγκόσμιου συνεδρίου που έγινε το 2019 για τη Γενοκτονία των Ποντίων. «Και εγώ και αρκετοί ακόμα που αγωνίζονται για τον ίδιο σκοπό», πρόσθεσε. Σε αυτό το συνέδριο, όπως υπενθύμισε, την έναρξη έκανε ο πρωθυπουργός, «ο οποίος δεσμεύτηκε για κάποια πράγματα και θεωρώ θα τηρήσει τις υποσχέσεις του».

Σχετικά με τις επόμενες κινήσεις της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας είπε ότι θα αποφασιστούν συλλογικά. «Παράσημο είναι για εμάς, δεν μας κόβει το θάρρος μας. Θα συνεχίσουμε», διαβεβαίωσε.

