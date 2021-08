Πολιτισμός

Δήμος Λαυρεωτικής: ξεκίνησε η αναστήλωση της Γαλλικής Σκάλας

Προχωρούν οι διερευνητικές εργασίες στη Γαλλική Σκάλα και συγκεκριμένα κατόπιν συνεννόησης με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και σε συνέχεια της θετικής απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Νεότερων Μνημείων (ΚΣΝΜ) για την έγκριση της μελέτης αποκατάστασης του μνημείου, έχει πραγματοποιηθεί η απομάκρυνση των φερτών υλικών από το εσωτερικό μέρος της πέτρινης βάσης της Γαλλικής Σκάλας.

Είναι απαραίτητο το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο να διαπιστώσει την κατάσταση της εσωτερικής θεμελίωσης της πέτρινης βάσης της Γαλλικής Σκάλας ώστε να ολοκληρωθεί η μελέτη εφαρμογής και να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση που είναι η διαγωνιστική διαδικασία του έργου.

Η μελέτη για την αποκατάσταση της Γαλλικής Σκάλας είχε εκπονηθεί από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με τη χρηματοδότηση του Δήμου Λαυρεωτικής, ύψους 90.000 ευρώ.

Όπως είχε επισημάνει τότε ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς: «Η Γαλλική Σκάλα είναι ένα εμβληματικό μνημείο για τον τόπο μας και ειδικά για την πόλη του Λαυρίου. Η διάσωση της Σκάλας αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής. Οι ερευνητικές εργασίες που εκτελούνται από την τεχνική ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Δήμο με το ποσό των 37.200 ευρώ, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχεια του έργου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την άψογη συνεργασία μας σε αυτή την πολυετή προσπάθεια και να συγχαρώ το προσωπικό και την Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κα Πάλλη Δήμητρα. Η Γαλλική Σκάλα Φορτοεκφόρτωσης Μεταλλευμάτων θα αποτελέσει το έμβλημα της πόλης του Λαυρίου».

