Κρήτη - επίθεση σε μετανάστες: γνωστοί νταήδες οι ύποπτοι

Οι δράστες πυροβολούσαν και τους χτυπούσαν με απίστευτο μένος τους εργάτες. Καταθέσεις σοκ από τα θύματα. Κοντά στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης η ΕΛΑΣ.

Ανατριχίλα προκαλούν οι καταθέσεις για τον άγριο ξυλοδαρμό εργατών, πακιστανικής καταγωγής, το απόγευμα της Τετάρτης, στο χωριό Άγιος Γεώργιος του Οροπεδίου Λασιθίου.

Οι οκτώ από τους παθόντες εργάτες εντοπίστηκαν από αστυνομικούς και πείστηκαν να δώσουν κατάθεση για τα όσα εφιαλτικά βίωσαν το βράδυ της Τετάρτης.

Όπως ανέφεραν, οι δράστες πυροβολούσαν και τους χτυπούσαν με απίστευτο μένος, ακόμα και στο κεφάλι. Εκείνοι ούρλιαζαν, προσπαθούσαν να αμυνθούν και να προστατευθούν, όμως οι δράστες απτόητοι, έσπαγαν, γρονθοκοπούσαν, κλωτσούσαν, με ειρωνείες και απειλές.

Η αστυνομία είναι μια ανάσα πριν την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης καθώς είναι θέμα χρόνου η ταυτοποίηση των δραστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εξ αυτών έχει καταδικαστεί για ειδεχθές έγκλημα που αποκαλύπτει βιαιότητα και κυνισμό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ύποπτοι είναι γνωστοί στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για… νταήδες που έπιναν στο χωριό από νωρίς και είχαν αρχίσει να πυροβολούν με δύο-τρία πιστόλια.

