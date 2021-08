Κοινωνία

AQUA STAR: Μηχανική βλάβη, εν μέσω ισχυρών ανέμων

Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες, που πλέουν με ανέμους 7 μποφόρ στο Κάβο Ντόρο.

(εικόνα αρχείου)

Μηχανική βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή, παρουσίασε το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο AQUA STAR στη θαλάσσια περιοχή Καφηρέα, το πιο γνωστό ως Κάβο Ντόρο.

Το πλοίο με 375 επιβάτες, που πραγματοποιεί το δρομολόγιο Καβάλα Λήμνο- 'Αη Στράτης- Λαύριο, πλέει προς το λιμάνι του Λαυρίου με τη χρήση της αριστερής κύριας μηχανής.

Αναμένεται να καταπλεύσει στο λιμάνι του Λαυρίου με μικρή καθυστέρηση.

Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ.

