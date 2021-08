Οικονομία

Πυρόπληκτοι: Κύμα συμπαράστασης από δήμους της Αττικής

Η ανταπόκριση του κόσμου είναι και τεράστια και συγκινητική.

Ένα κύμα συμπαράστασης και έμπρακτης αλληλεγγύης προς τις πληγείσες περιοχές και προς ενίσχυση των πυρόπληκτων, έχει ξεσπάσει αυτή την εβδομάδα από άκρη σε άκρη της Αττικής. Τα αντανακλαστικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ήταν άμεσα, καθώς οι δήμοι τέθηκαν αμέσως στην πρώτη γραμμή για συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης, τροφίμων, νερών, ζωοτροφών και φαρμακευτικού υλικού και μια γιγάντια επιχείρηση μεταφοράς και τροφοδοσίας έχει στηθεί από τους ίδιους τους δήμους της Αττικής.

Η ανταπόκριση του κόσμου είναι και τεράστια και συγκινητική. Άνθρωποι κάθε ηλικίας έσπευσαν και συνεχίζουν να σπεύδουν στα σημεία που έχουν ορίσει οι δημοτικές Αρχές και συνεισφέρουν ό,τι μπορεί ο καθένας, με αποτέλεσμα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να έχουν συγκεντρωθεί τεράστιες ποσότητες προς βοήθεια των πληγέντων από τις πυρκαγιές και οι δήμοι ήδη να έχουν πραγματοποιήσει με δικά τους μέσα τις πρώτες αποστολές, αρχικά προς τις Αχαρνές, τη Βαρυμπόμπη και τα βόρεια τμήματα της Περιφέρειας και ακολούθως προς τη Βόρεια Εύβοια, τη Μάνη, την Ηλεία και την Αρκαδία.

Ενδεικτικά:

Ο δήμος Καλλιθέας έστειλε αρχικά βοήθεια στον δήμο Αχαρνών και στον δήμο Διονύσου, αλλά και φαρμακευτικό υλικό σε σταθμό του Ε.Ε.Σ. Και ακολούθησαν αποστολές βοήθειας στον δήμο Δωρίδος και στην Αρχαία Ολυμπία, στην Ιστιαία και τη Λίμνη Ευβοίας, αλλά και στη Γορτυνία.

Από τον δήμο Νέας Φιλαδέλφειας οργανώθηκε η πρώτη αποστολή με προορισμό τη βόρεια Εύβοια και συγκεκριμένα το δημαρχείο Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας, ενώ θα πραγματοποιηθεί και δεύτερη αποστολή.

Ο δήμος Μοσχάτου-Ταύρου παρέδωσε είδη πρώτης ανάγκης στους πληγέντες της περιοχής Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης και τώρα συγκεντρώνει σχολικά είδη για τους μαθητές των πυρόπληκτων περιοχών.

Ο δήμος Χαλανδρίου μετέφερε και παρέδωσε υλικό στις Ροβιές και από εκεί γίνεται διανομή στα χωριά Παλαιοχώρι, Καλαμούδι, Δαμιά, Δριμώνας, Μαρούλι, Κούλουρος, τα οποία είναι μέσα στα όρια της κοινότητας, αλλά και στην Κερασιά, την Κοκκινομηλιά και τη Σήμια, που είναι εκτός των ορίων. Ακόμη παρέδωσε νερά και υλικό στα χωριά της Γορτυνίας Πυρρής και Λώτι.

Από τον δήμο Βριλησσίων έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις αποστολές με νερά και ιατροφαρμακευτικό υλικό προς τις δυνάμεις κατάσβεσης που επιχειρούν και προς τις Ροβιές και τη Λίμνη Ευβοίας, ενώ θα υπάρξει αποστολή και προς την Ολυμπία.

Ο δήμος Αμαρουσίου έστειλε αρχικά ποσότητες ξηράς τροφής για τα αδέσποτα ζώα του δήμου Αχαρνών και στη συνέχεια αποστολή βοήθειας στον δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού.

Ο δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης παρέδωσε ποσότητες τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στο Πυροσβεστικό Σώμα και στη δημοτική ενότητα Λίμνης και Αγίας 'Αννας του δήμου Μαντουδίου, προκειμένου να προωθηθούν στους πληγέντες και στους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη με τις φλόγες.

Ο δήμος Καισαριανής παρέδωσε αγαθά πρώτης ανάγκης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ο δήμος Παλαιού Φαλήρου ολοκλήρωσε την πρώτη αποστολή βοηθείας προς τους κατοίκους Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας 'Αννας στη βόρεια Εύβοια, ενώ θα ακολουθήσει δεύτερη αποστολή προς την ανατολική Μάνη.

Ο δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης πραγματοποίησε μια αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης προς τον δήμο Αχαρνών και άλλη μια προς τον δήμο Μαντουδίου και την κοινότητα Ροβιών Εύβοιας.

Ο δήμος Γλυφάδας επίσης έχει ολοκληρώσει δύο αποστολές, μία προς την Ολυμπία και μια προς τη βόρεια Εύβοια, ενώ μια τρίτη αποστολή οργανώθηκε για τη Μάνη και μια τέταρτη με κατεύθυνση τη Γορτυνία και το δημαρχείο Τροπαίων Αρκαδίας.

Ο δήμος Σαρωνικού οργάνωσε αποστολή στους δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας 'Αννας και Ιστιαίας-Αιδηψού. Η διανομή έγινε κατευθείαν στις κοινότητες που έχουν πληγεί από την καταστρεπτική πυρκαγιά των τελευταίων ημερών.

Υλικό με τρόφιμα, νερά και είδη πρώτης ανάγκης συγκεντρώνουν και θα πραγματοποιήσουν τις δικές τους αποστολές τις αμέσως επόμενες ημέρες και οι δήμοι Φιλοθέης-Ψυχικού, Νέας Ιωνίας, Αγίας Παρασκευής, Πεντέλης, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Ιλίου, Πετρούπολης, Περιστερίου, Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας, Ζωγράφου, Βύρωνα, Ηλιούπολης, Δάφνης-Υμηττού, Νέας Σμύρνης, Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Μαραθώνα-Νέας Μάκρης, Παλλήνης-Γέρακα, Παιανίας, Μαρκόπουλου, Κρωπίας, Λαυρεωτικής.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως οι δήμοι Γαλατσίου, Γλυφάδας και Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης δημιούργησαν αμέσως δομές φιλοξενίας ζώων από τις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής. Ακόμη, η ΚΕΔΕ κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. με τη συμμετοχή και δημάρχων από τις πυρόπληκτες περιοχές, αποφάσισε να ανοιχτούν ειδικοί τραπεζικοί λογαριασμοί, στους οποίους πολίτες, ιδιώτες, φορείς και επιχειρήσεις καλούνται να συνδράμουν οικονομικά, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των περιοχών που έχουν πληγεί.

Δήμαρχος Καλλιθέας: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστής στην αλληλεγγύη»

Ένας από τους πρώτους δήμους της Αττικής, που οργάνωσε αμέσως συγκέντρωση ειδών και τροφίμων και ξεκίνησε τις αποστολές προς διάφορες κατευθύνσεις ήταν ο δήμος Καλλιθέας. «Για άλλη μια φορά η Τοπική Αυτοδιοίκηση γίνεται πρωταγωνιστής», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος και β' αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Κάρναβος και συνεχίζει: «Η ανταπόκριση του κόσμου είναι πολύ μεγάλη. Οι πολίτες έχουν ευαισθητοποιηθεί και νιώθουν πολύ έντονο αίσθημα αλληλεγγύης. Αλλά και όχι μόνο αυτοί. Για βοήθεια έχουν σπεύσει οργανώσεις και φορείς της πόλης, ανώνυμες εταιρείες, Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, ο Εμπορικός Σύλλογος Καλλιθέας, μικροεπιχειρήσεις και καταστήματα. Είναι μαζικό αυτό το κύμα συμπαράστασης». Σχετικά με τις αποστολές που ήδη έχει οργανώσει ο δήμος Καλλιθέας, ο κ. Κάρναβος αναφέρει: «Φτάνουμε πια τα εννέα φορτηγά. Έχω μιλήσει με όλους τους δημάρχους των περιοχών αυτών κι έχουν ανάγκη και από ουσιώδη είδη, όχι μόνο τρόφιμα και νερά, όπως για παράδειγμα η βοήθεια που έστειλε ο δήμος Πειραιά με 150 στρώματα. Είναι πολύ σημαντικές και τέτοιου είδους προσφορές».

Δήμαρχος Καισαριανής: «Μεγάλη η ευαισθητοποίηση του κόσμου»

Από τη δική του μεριά, ο δήμαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος, τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Η επικοινωνία με όλες τις πληγείσες περιοχές ήταν οριζόντια. Αυτό το διάστημα υπάρχει μια μεγάλη ροή προς την Εύβοια και κάπου χρειάζονται χρόνο οι άνθρωποι εκεί για να διαχειριστούν αυτές τις μεγάλες ποσότητες που παραλαμβάνουν. Αντίθετα, η Γορτυνία που βρίσκεται ένα 'κλικ' πίσω, ανταποκρίθηκε αμέσως στην επικοινωνία που είχαμε κι έτσι ήρθε όχημα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και παρέλαβε τη βοήθεια. Η ανταπόκριση είναι μεγάλη και συγκινητική, ακόμη και για τέτοια εποχή μέσα στον Αύγουστο, όπου λείπουν πολλοί καισαριανιώτες,. Υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση στον κόσμο, που το αντιμετωπίζει αυτό ως μια εθνική τραγωδία. Ο κόσμος λειτουργεί με γενναιοδωρία και είναι ενδεικτικό πως μέχρι και την τελευταία στιγμή, που φορτώναμε τα φορτηγά, έρχονταν πολίτες και παρέδιδαν είδη πρώτης ανάγκης». Και ο κ. Βοσκόπουλος προσθέτει: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και πάλι βγαίνει μπροστά και λόγω της άμεσης σχέσης που έχει με τους πολίτες και της κινητοποίησης που μπορεί να κάνει».

Δήμαρχος Γλυφάδας: «Γεμίσαμε με τόνους από τις πρώτες δύο ημέρες»

Στην ανταπόκριση του κόσμου στέκεται και ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου. «Είναι συγκλονιστική αυτή η ανταπόκριση του κόσμου. Μόνο τις πρώτες δύο ημέρες γεμίσαμε με τόνους, γι' αυτό και ξεκινήσαμε αμέσως τις αποστολές. Ήδη έχουμε στείλει στην Πελοπόννησο και στην Εύβοια και συνεχίζουμε. Προσπαθούμε σε συνεννόηση πάντα με τους δημάρχους των περιοχών αυτών, να τα προωθούμε συντονισμένα και άμεσα για να μην μένουν στις αποθήκες», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Παπανικολάου και θέτει μια ακόμη παράμετρο: «Είναι συγκλονιστική και η ανταπόκριση για εθελοντισμό. Πριν λίγες ημέρες απευθύναμε πρόσκληση, τόσο για περιπολίες στον Υμηττό, όσο και για να βοηθήσουμε τις πληγείσες περιοχές μετά τις φωτιές και εμφανίστηκαν περισσότεροι από 500 εθελοντές. Είναι πολύ αυξημένη η θέληση του κόσμου να βοηθήσει και πολύ υψηλό το αίσθημα της αλληλεγγύης».

Δήμαρχος Αιγάλεω: «Ο δήμος γνωρίζει την τοπική κοινωνία και μπορεί να κινείται άμεσα και αποτελεσματικά»

Στις δυνατότητες της τοπικής κοινωνίας και στην ικανότητα των δήμων να κινούνται άμεσα, στέκεται ο δήμαρχος Αιγάλεω Γιάννης Γκίκας, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Ο δήμος γνωρίζει την τοπική κοινωνία, την έχει χαρτογραφήσει, οπότε μπορεί να κινείται και άμεσα και αποτελεσματικά», λέει συγκεκριμένα και συνεχίζει: «Το ίδιο έγινε με την πανδημία και τη βοήθεια σε κάθε σπίτι κατά τη διάρκεια της καραντίνας, το ίδιο με τους κατ' οίκον εμβολιασμούς, το ίδιο τώρα και με την προσπάθεια για βοήθεια στις πληγείσες περιοχές. Οι δήμοι κινητοποιήθηκαν αμέσως και με τις δικές τους δυνάμεις και ο κόσμος με τη σειρά του ανταποκρίθηκε με τρόπο συγκινητικό. Εδώ στο Αιγάλεω, μόνο μέσα σε δύο ημέρες συγκεντρώσαμε 5 τόνους τρόφιμα και σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία αρχίζουμε να τα στέλνουμε στις περιοχές και τους κατοίκους που έχουν χτυπηθεί. Προσωπικά ευχαριστώ τους αιγαλιώτες δημόσια. Ο κόσμος αισθάνεται την ανάγκη που έχει ο άλλος και προσφέρει ό,τι μπορεί. Είναι πραγματικά συγκινητικό να βλέπεις μικρά παιδάκια να καταφτάνουν με σακούλες, για να προσφέρουν τη βοήθειά τους».

Δήμαρχος Σαρωνικού: «Το κύμα συμπαράστασης παραμένει πάντα ενεργό»

Τη δική του αποστολή προς τα χωριά της βόρειας Εύβοιας οργάνωσε στις αρχές της εβδομάδας και ο δήμος Σαρωνικού και μάλιστα σε αυτό το οδοιπορικό της αλληλεγγύης μετείχε ο ίδιος ο δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου. «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση βγαίνει συνεχώς μπροστά με όποιες δυνάμεις έχει και ο κόσμος με τη σειρά του δείχνει την ευαισθησία του. Είναι τεράστιο αυτό το κύμα συμπαράστασης και παραμένει πάντα ενεργό, όπως έγινε με τις πλημμύρες στην Καρδίτσα, με τους σεισμούς στην Ελασσόνα ή και παλαιότερα με τη φωτιά στο Μάτι», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώ για τα όσα συνάντησε στις πληγείσες περιοχές τονίζει: «Είναι τεράστια η καταστροφή, έχει νεκρώσει η ζωή και ο κόσμος εκεί θέλει να δει κάποιους δίπλα του. Εγώ αυτό εισέπραξα. Συνεχίζουμε την προσπάθεια αλληλεγγύης και θα υπάρξουν νέες αποστολές τη Δευτέρα ή την Τρίτη, μόνο που τώρα θα στείλουμε ζωοτροφές, γιατί μου είπαν πως έχουν ξεμείνει εντελώς από τροφή οι κτηνοτρόφοι και αναγκάζονται να ταΐζουν με ψωμί τα ζωντανά τους. Υπάρχει και αυτή η ανάγκη». Και ο κ. Φιλίππου προσθέτει: «Για τον λόγο αυτό ως δημοτική Αρχή αναλάβαμε δράση για τη στήριξη και ενίσχυση των κτηνοτρόφων της βόρειας Εύβοιας με τη συγκέντρωση ζωοτροφών για παραγωγικά ζώα, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες αυτών των ημερών. Για την υλοποίηση της προσπάθειας, ζητήσαμε τη βοήθεια και συνδρομή των επιχειρήσεων παραγωγής και μεταποίησης πρωτογενούς τομέα με την προσφορά ζωοτροφών, οι οποίες θα παραδοθούν στους κτηνοτρόφους των περιοχών που έχουν πληγεί. Ο δήμος Σαρωνικού θα συνεχίσει να βρίσκεται έμπρακτα δίπλα στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί».

