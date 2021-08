Κοινωνία

Δεκαπενταύγουστος: μεγάλη έξοδος από την Αττική

Κορυφώνεται σήμερα η μαζική εξόρμηση εκτός Λεκανοπεδίου, ενόψει και της Εορτής της Κοίμησης της Θεοτόκου.

Πολύ αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί του Σαββάτου η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ σε σχέση με την περισνή περίοδο προ του Δεκαπενταύγουστου πέρυσι η ζήτηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων εμφανίζει ανοδική «έκρηξη».

Η κίνηση μέσω των λεωφορείων των ΚΤΕΛ σημειώνει αύξηση κατά πάνω από 20% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Αυξημένη αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα είναι η κίνηση στις εθνικές οδούς. Επί ποδός βρίσκεται η Τροχαία. Το πρωί του Σαββάτου τέθηκε σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω του 1,5 τόνου.

Ουρές στον Πειραιά

Επιβάτες και αυτοκίνητα σχηματίζουν μεγάλες ουρές. Τα πλοία αναχωρούν γεμάτα με τους λιμενικούς να προχωρούν σε εντατικούς ελέγχους.

Για να μπορέσουν να ταξιδέψουν οι επιβάτες χρειάζεται να επιδείξουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους τουλάχιστον 14 ημέρες πριν ή PCR τεστ που έχει διενεργηθεί εντός των τελευταίων 72 ωρών ή rapid test εντός των τελευταίων 48 ωρών ή πιστοποιητικό νόσησης.

Παράλληλα όταν επιστρέψουν, οφείλουν να επιδείξουν στις αρμόδιες Αρχές πριν την επιβίβασή τους α) είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης είτε β) αρνητικό διαγνωστικό έλεγχο.

Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 24 δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά,18 για τα νησιά του Αργοσαρωνικού 12 από τη Ραφήνα και 9 από το Λαύριο.

Χθες, Παρασκευή, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 28 απόπλοι πλοίων ενώ αναχώρησαν για διάφορα νησιά του Αιγαίου 24.556 επιβάτες , για τα νησιά του Αρσογαρωνικού 39 απόπλοι πλοίων με 6.776 επιβάτες, από τη Ραφήνα 16 αναχωρήσεις πλοίων με 6.924 επιβάτες και από το Λαύριο 11 αναχωρήσεις πλοίων με 2.964 επιβάτες.

