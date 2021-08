Life

Μαρία Βοσκοπούλου - Instagram: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του Τόλη Βοσκόπουλου

Επανεμφάνιση στα social media για την κόρη του σπουδαίου ερμηνευτή, που πέθανε πριν από λίγες εβδομαδες.

Θλίψη στο πανελλήνιο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Τόλη Βοσκόπουλου.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή στις 19 Ιουλίου στα 81 του χρόνια μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη στο 251 νοσοκομείο λίγο πριν πάρει εξιτήριο.

Τόσο η κόρη του Τόλη Βοσκόπουλου, Μαρία, όσο και η σύζυγός του Άντζελα Γκερέκου προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν πως πλέον δεν βρίσκεται ανάμεσά τους.

Η Μαρία Βοσκοπούλου το πρωί του Σαββάτου έκανε την πρώτη της ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό Instagram μετά τον χαμό του αγαπημένου της πατέρα.

