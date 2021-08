Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πάτρα: 19χρονος υπέστη πνευμονική εμβολή

Ο 19χρονος υπέστη πνευμονική εμβολή κατά την 9η ημέρα της νόσησής του και έτσι μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο στο Ρίο.

Ανησυχία επικρατεί στην Πάτρα για ένα 19χρονο αγόρι που νόσησε από κορονοϊό.

Ενώ παρέμενε κλινήρης στο σπίτι του, ο νεαρός παρουσίασε επιπλοκή και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Νοσοκομείο.

Η κατάστασή του είναι σοβαρή αλλά δεν έχει διασωληνωθεί. Το αγόρι, το οποίο δεν είχε εμβολιαστεί, παραμένει στην μονάδα Covid του νοσοκομείου.

